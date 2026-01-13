 Aller au contenu principal
Wall Street termine en baisse, le secteur des finances pèse
information fournie par Reuters 13/01/2026 à 22:47

par Caroline Valetkevitch

La Bourse de New York a fini en baisse mardi, en raison notamment de la chute des valeurs du secteur ‍de la finance après les déclarations faites par les dirigeants de JPMorgan sur la question des cartes de crédit.

L'indice Dow Jones a cédé 0,80%, ou 398,21 points, à 49.191,99 points. Le Standard & Poor's 500, ‌plus large, a perdu 13,53 points, soit 0,19% à 6.963,74 points. Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 24,03 points, soit 0,10% à 23.709,873 points.

Les dirigeants de JPMorgan, ​et notamment son directeur général Jamie Dimon, ont prévenu que la proposition du président ⁠américain Donald Trump de plafonner à 10% des taux d'intérêt des cartes de crédit affecterait grandement les consommateurs.

Ces déclarations ont ravivé les inquiétudes dans le secteur ⁠des finances, qui a accusé la ‍plus forte baisse parmi les onze secteurs majeurs du S&P-500.

"Le secteur ⁠des finances est frappé de plein fouet par la proposition de (Donald) Trump sur les cartes de crédit", a déclaré Tim Ghriskey, stratégiste chez Ingalls & Snyder, à New York.

"Cela semble faire son chemin", a-t-il ​ajouté. "Je pense qu'il sera extrêmement difficile d'y parvenir, mais cela reste possible."

Les investisseurs examinaient également les données sur l'inflation publiées par le département du Travail, qui ont montré que les distorsions liées ⁠à la paralysie du gouvernement américain se sont résorbées au mois de décembre, ​renforçant les anticipations selon lesquelles la Réserve fédérale (Fed) maintiendra ses taux d'intérêt ​inchangés ce mois-ci.

Aux valeurs, ​Visa et Mastercard ont reculé.

JPMorgan était lui aussi à la baisse après la publication de résultats ​trimestriels mitigés, affichant un bénéfice supérieur aux attentes ⁠au quatrième trimestre mais plombé par une provision de 2,2 milliards de dollars liée à la reprise d'un partenariat avec Apple dans le domaine des cartes de crédit.

Les autres grandes banques américaines, qui doivent publier leurs résultats trimestriels plus tard dans la semaine, ont également perdu du terrain.

Delta Air Lines ‌a décliné, les perspectives annuelles de la compagnie aérienne ayant déçu.

(Avec Medha Singh et Pranav ‌Kashyap; version française Camille Raynaud)

