L'Europe termine en ordre dispersé après l'inflation US

Le hall du London Stock Exchange à Londres

Les Bourses européennes ont terminé en ordre dispersé mardi une séance surtout marquée par les chiffres de l'inflation américaine et le coup d'envoi des résultats trimestriels des grandes banques de Wall Street.

À Paris, le CAC 40 a perdu 0,14% à 8.347,20 points. Le Footsie britannique ‍a cédé 0,03%, tandis que le Dax allemand a grappillé 0,02%. L'indice EuroStoxx 50 a gagné 0,22%, le FTSEurofirst 300 a reculé de 0,1% et le Stoxx 600 de 0,08%.

L'indice des prix à la consommation aux Etats-Unis a augmenté de 0,3% le mois dernier, soit une hausse annuelle de 2,7%, tandis que la version "core" de cet indice, qui exclut l'alimentaire et ‌l'énergie, a progressé de 0,2% sur un mois et de 2,6 % sur un an.

Ces données pourraient donner à la Réserve fédérale (Fed) une plus grande marge de manœuvre pour baisser ses taux, les décideurs politiques devant trouver un équilibre entre les inquiétudes liées à la persistance des pressions inflationnistes et l'affaiblissement du marché du travail.

Cependant, les ​estimations des opérateurs sur les contrats à terme sur les fonds fédéraux indiquent qu'une baisse n'est pas considérée comme probable avant juin.

La publication de l'inflation américaine ⁠a fait réagir les marchés, les futures sur indices new-yorkais se retournant à la hausse et les rendements des bons du Trésor passant dans le rouge dans la foulée.

Cette réaction suggère que les opérateurs étaient positionnés en prévision d'une hausse potentiellement plus importante des prix, a déclaré Eric ⁠Theoret, stratégiste en devises chez Scotiabank à Toronto, notant que les ‍devises sensibles au risque, notamment le dollar australien, ont progressé après la publication de l'indice.

"On craint désormais d'avoir peut-être atteint les ⁠niveaux les plus bas de l'inflation", a ajouté Eric Theoret. "Les gens étaient peut-être préparés à une éventualité différente, qui aurait constitué une bonne surprise."

VALEURS

En Europe, l'action du développeur danois d'éoliennes offshore Orsted a bondi de 5,44% après qu'un juge fédéral aux États-Unis l'a autorisé à reprendre les travaux sur un projet à Rhode Island, que l'administration du président américain avait ​interrompu en même temps que quatre autres projets le mois dernier.

Thales a cédé 2,22% après l'abaissement par Deutsche Bank de sa recommandation sur la valeur à "conserver".

Aux Etats-Unis, JPMorgan Chase (-3,08%) a ouvert le bal des publications des grandes banques américaines affichant un bénéfice supérieur aux attentes au quatrième trimestre mais plombé par une provision de 2,2 milliards de dollars liée à ⁠la reprise d'un partenariat avec Apple dans le domaine des cartes de crédit.

Les perspectives annuelles de Delta Air Lines ont déçu et le titre cédait 3,01% ​à 16h59 GMT.

Boeing, qui a fait état mardi de 600 appareils livrés en 2025, soit un bond de 72% et ​un record depuis 2018, avance de 2,71%.

A ​WALL STREET

A l'heure de la clôture en Europe, les échanges à la Bourse de New York indiquaient une baisse de 0,6% pour le Dow Jones, de 0,1% pour le Standard & ​Poor's 500 tandis que le Nasdaq Composite s'octroyait 0,1%.

CHANGES

Le dollar a réduit ses gains initiaux après ⁠la publication de l'inflation américaine tandis que le yen a atteint son plus bas niveau face au billet vert depuis juillet 2024 en raison des inquiétudes concernant une augmentation des dépenses publiques au Japon.

Le billet vert avance de 0,3% face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro perd 0,45% à 1,1644 dollar.

TAUX

Les rendements des obligations d'État de la zone euro ont légèrement rebondi mardi alors que les dirigeants des banques centrales se sont alignés pour soutenir le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, menacé de poursuites pénales par l'administration américaine.

Le ‌rendement du Bund allemand à dix ans gagne 1,3 point de base à 2,8134%.

Aux Etats-Unis, les rendements des bons du Trésor américain se sont eux retournés à la baisse après l'inflation américaine.

Le dix ans perd un point de base à 4,1772% et le deux ans, plus sensible aux fluctuations des anticipations sur les taux d'intérêt, recule de 1,3 point de base à 3,5345%.

PÉTROLE

Les prix du pétrole montent encore alors que les inquiétudes croissantes concernant la situation politique en Iran, un producteur majeur, ont éclipsé la perspective d'une augmentation de l'offre de brut en provenance du Venezuela.

Le Brent prend 2,9% à 65,75 dollars le baril, tandis que le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) gagne 3,1% à 61,36 dollars

(Version française Kate Entringer, édité par Blandine Hénault)