La Chine limite les achats de puces Nvidia à des circonstances particulières, selon The Information

(Mise à jour avec le commentaire de l'ambassade de Chine au paragraphe 6)

Le gouvernement chinois a fait savoir cette semaine à certaines entreprises technologiques qu'il n'approuverait leurs achats de puces d'intelligence artificielle H200 de Nvidia NVDA.O que dans des circonstances particulières, par exemple pour la recherche universitaire, a rapporté mardi le journal The Information, citant deux personnes ayant une connaissance directe de la situation.

Cette décision indique que Pékin reste prudent quant à la réouverture totale du marché chinois à Nvidia, dont les semi-conducteurs sont essentiels au fonctionnement des applications d'intelligence artificielle et des centres de données les plus avancés.

Le gouvernement chinois a publié une directive "délibérément vague", selon le rapport, indiquant à certaines entreprises technologiques de n'acheter des puces qu'en cas de "nécessité", mais sans préciser ce que cela signifie.

The Information a rapporté la semaine dernière que la Chine avait demandé à certaines entreprises d'interrompre leurs commandes pour les puces H200, car elle cherchait à donner la priorité aux entreprises nationales dans sa course à la domination de l'IA.

Nvidia est prise en étau entre Washington et Pékin, alors que les États-Unis envisagent de renforcer les contrôles à l'exportation de leurs technologies les plus avancées, tandis que la Chine s'efforce de renforcer les capacités nationales en matière d'IA et exhorte les entreprises locales à réduire leur dépendance à l'égard de la technologie étrangère.

"En principe, assurer le développement harmonieux de la coopération économique, commerciale et technologique est dans l'intérêt commun de la Chine et des États-Unis", a déclaré Liu Pengyu, porte-parole de l'ambassade de Chine, lorsque nous l'avons joint pour un commentaire.

Nvidia n'a pas répondu à une demande de commentaire de Reuters.

Le gouvernement chinois prévoit d'organiser d'autres réunions avec d'autres entreprises pour présenter la directive d'achat, bien qu'il ne soit pas clair si ces sessions incluront de nouvelles orientations, selon le rapport.