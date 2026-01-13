 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Wall Street baisse, prudente quant aux futures baisses de taux de la Fed
information fournie par AFP 13/01/2026 à 22:42

Des opérateurs à la Bourse de New York le 12 janvier 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )

Des opérateurs à la Bourse de New York le 12 janvier 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )

La Bourse de New York a terminé en recul mardi, la publication d'un indice d'inflation aux Etats-Unis n'ayant pas changé les attentes sur le calendrier monétaire de la Réserve fédérale (Fed), au commencement d'une nouvelle saison de résultats d'entreprises.

Le Dow Jones a perdu 0,80%, l'indice Nasdaq 0,10% et l'indice élargi S&P 500 a reculé de 0,19%.

Le rythme de l'inflation américain s'est calmé en fin d'année 2025, l'indice des prix à la consommation (CPI) ayant progressé de 2,7% le mois dernier en rythme annuel, contre 2,9% en décembre 2024.

"L'enthousiasme initial" provoqué par ces données "a été de courte durée", relève Jose Torres, d'Interactive Brokers.

Sur le marché obligataire, le rendement de l'emprunt d'Etat américain à dix ans était stable par rapport à la veille, à 4,18% vers 21H25 GMT. Il est descendu jusque 4,16% juste après la publication du CPI.

Selon M. Torres, "ce revirement s'explique en partie" par l'absence de changement dans les hypothèses sur la prochaine baisse de taux de la Fed.

Les experts sont encore une majorité à attendre un statu quo lors des trois prochaines réunions, ce qui n'amènerait une nouvelle détente qu'en juin, selon l'outil de veille CME FedWatch.

Des taux plus bas sont généralement de bon augure pour le marché boursier, qui y voit la possibilité de bénéfices d'entreprises plus importants.

Malgré ses divisions internes, "la Fed a certainement la possibilité de réduire ses taux plus d'une fois" cette année, croit Pat Donlon, de Fiduciary Trust Company.

En parallèle, "les actualités ne cessent d'affluer", assure l'analyste auprès de l'AFP, notant les "nombreuses" déclarations de Donald Trump, qui donnent du fil à retordre au marché.

Le président américain a notamment continué d'éreinter le patron de la banque centrale américaine Jerome Powell et à demander des baisses de taux d'intérêt, sans s'émouvoir des appels à sauvegarder l'indépendance de l'institution.

Il a aussi répété son appel à plafonner les taux d'intérêt des cartes de crédit à 10%. Cela a provoqué une nouvelle séance de nette baisse pour les acteurs du secteur, à l'instar de Visa (-4,46%) et Mastercard (-3,76%).

Le directeur financier de JPMorgan Chase, Jeremy Barnum, a laissé entrevoir mardi la possibilité que le monde bancaire s'oppose au président américain, assurant que "tout est sur la table".

"Nous le devons à nos actionnaires", a ajouté M. Barnum.

Aux Etats-Unis, les cartes de crédit représentent la première forme de crédit à la consommation et ont vu leurs coûts et leur encours s'envoler ces dernières années.

La place américaine a aussi été animée mardi par le lancement officiel de la période des résultats trimestriels.

La banque américaine JPMorgan Chase (-4,9% à 310,90 dollars) a ouvert le bal, publiant mardi des performances contrastées pour quatrième trimestre 2025, marquées par un recul de son bénéfice net à cause d'une charge liée à la reprise annoncée récemment de la gestion de la carte bancaire Apple Card.

En revanche, le chiffre d'affaires a progressé sur un an grâce à l'attitude des consommateurs et à la bonne santé des entreprises.

D'autres établissements bancaires doivent publier leurs performances financières dans les prochains jours, dont Bank of America, Citigroup et Morgan Stanley.

Le laboratoire Moderna, à l'origine de l'un des premiers vaccins contre le Covid-19, s'est envolé de plus de 17% à 39,60 dollars après des propos de son patron assurant que le chiffre d'affaires de 2025 s'établirait autour de 1,9 milliard de dollars.

Nasdaq

Valeurs associées

BANK OF AMERICA
54,390 USD NYSE -1,40%
CITIGROUP
116,310 USD NYSE -1,16%
JPMORGAN CHASE
310,800 USD NYSE -4,24%
MASTERCARD RG-A
544,790 USD NYSE -3,87%
MORGAN STANLEY
182,770 USD NYSE -2,05%
S&P GLOBAL
542,170 USD NYSE -0,43%
VISA RG-A
327,830 USD NYSE -4,58%
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Une puce Nvidia (Crédit: / Adobe Stock)
    La Chine limite les achats de puces Nvidia à des circonstances particulières, selon The Information
    information fournie par Reuters 13.01.2026 23:11 

    ((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour avec le commentaire de l'ambassade de Chine au paragraphe 6) Le gouvernement ... Lire la suite

  • Wall Street termine en baisse, le secteur des finances pèse
    Wall Street termine en baisse, le secteur des finances pèse
    information fournie par Reuters 13.01.2026 22:47 

    par Caroline Valetkevitch La Bourse de New York a fini en baisse mardi, en raison notamment de la chute des valeurs du secteur ‍de la finance après les déclarations faites par les dirigeants de JPMorgan sur la question des cartes de crédit. L'indice Dow Jones a ... Lire la suite

  • Le hall du London Stock Exchange à Londres
    L'Europe termine en ordre dispersé après l'inflation US
    information fournie par Reuters 13.01.2026 22:47 

    Les Bourses européennes ont terminé en ordre dispersé mardi une séance surtout marquée par les chiffres de l'inflation américaine et le coup d'envoi des résultats trimestriels des grandes banques de Wall Street. À Paris, le CAC 40 a perdu 0,14% à 8.347,20 points. ... Lire la suite

  • Le président américain Donald Trump, lors de sa dernière visite en personne au Forum économique mondial à Davos (Suisse), le 22 janvier 2020 ( AFP / JIM WATSON )
    Trump attendu en vedette la semaine prochaine à Davos
    information fournie par AFP 13.01.2026 21:34 

    Donald Trump tiendra la vedette la semaine prochaine du Forum économique mondial à Davos (Suisse), grand-messe du multilatéralisme et du libre-échange que le président américain malmène depuis son retour au pouvoir, ravivant les tensions commerciales et géopolitiques. ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank