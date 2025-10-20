LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Arm Holdings, sociétés minières d'argent, Zions Bancorp

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 octobre - Les indices de Wall Street ont démarré la semaine sur des bases solides, alimentés par les gains des mégacapitalisations, tandis que les investisseurs se préparent à une vague de résultats d'entreprises et à un rapport crucial sur l'inflation qui pourrait orienter le prochain mouvement du marché. .N

À 13h30 EDT, le Dow Jones Industrial Average .DJI gagnait 1,03 % à 46 666,52. Le S&P 500 .SPX prenait 1,12 % à 6 738,58, et le Nasdaq Composite .IXIC augmentait de 1,49 % à 23 017,73.

Les trois premières hausses en pourcentage du S&P 500

.PG.INX :

** Robinhood Markets Inc HOOD.OQ , en hausse de 7,4 %

** Moderna Inc MRNA.OQ , en hausse de 7,3 %

** Super Micro Computer Inc SMCI.OQ , en hausse de 7,2 %

Les trois principales baisses en pourcentage du S&P 500

.PL.INX :

** Oracle Corp ORCL.N , en baisse de 4,7 %

** Seagate Technology Holdings PLC STX.OQ , en baisse de 4,0 %

** Western Digital Corp WDC.OQ , en baisse de 3,7 %

Les trois premières hausses en pourcentage du NYSE .PG.N :

** Alto Neuroscience Inc ANRO.N , en hausse de 82,7 %

** Generation Essentials Group TGE.N , en hausse de 31,4 %

** Cleveland-Cliffs Inc CLF.N , en hausse de 18,2 %

Les trois principales baisses en pourcentage du NYSE

.PL.N :

** AKA Brands Holding Corp AKA.N , en baisse de 10,7 %

** Glaukos Corp GKOS.N , en baisse de 8,7 %

** Shutterstock Inc SSTK.N , en baisse de 8,5 %

Les trois premières hausses en pourcentage du Nasdaq

.PG.O :

** GSI Technology Inc GSIT.OQ , en hausse de 171,7 %

** Replimune Group Inc REPL.OQ , en hausse de 120,7 %

** Beyond Meat Inc BYND.OQ , en hausse de 107,6 %

Les trois principales baisses en pourcentage du Nasdaq

.PL.O :

** MingZhu Logistics Holdings Ltd YGMZ.OQ , en baisse de 75,8 %

** Adaptimmune Therapeutics PLC ADAP.OQ , en baisse de 65,6 %

** United Homes Group Inc UHG.OQ , en baisse de 47,9 %

** SLB NV SLB.N :

BUZZ - L'action monte après que Piper Sandler ait relevé sa note en raison des signes de reprise en Arabie saoudite.

nL6N3W10E9

** Cooper Companies Inc COO.O :

BUZZ - L'action gagne après que Jana Partners ait pris une participation. nL4N3W107E

** Prologis Inc PLD.N :

BUZZ - BMO relève la valeur de Prologis à "market perform" et augmente son objectif de cours. nL4N3W107D

** Cleveland-Cliffs Inc CLF.N :

BUZZ - L'action grimpe après les résultats du troisième trimestre et l'annonce d'un plan d'exploration des terres rares.

nL4N3W10GZ

** Boeing Co BA.N :

BUZZ - Les actions augmentent suite à l'approbation de la FAA pour augmenter la production du 737 MAX. nL4N3W108F

** Planet Labs PBC PL.N :

BUZZ - L'action monte après que Needham ait augmenté son objectif de cours. nL4N3W107Z

** WW International Inc WW.O :

BUZZ - Les actions augmentent suite à un partenariat avec la pharmacie Amazon pour la livraison de médicaments destinés à la perte de poids. nL4N3W1093

** Corbus Pharmaceuticals Holdings Inc CRBP.O :

BUZZ - L'action bondit après les premiers résultats d'une thérapie anticancéreuse. nL4N3W109G

** Ideaya Biosciences Inc IDYA.O :

BUZZ - L'action monte après que la combinaison de médicaments ait montré un bénéfice de survie dans un essai sur un cancer rare de l'œil. nL4N3W10JX

** Coinbase Global Inc COIN.O :

** Microstrategy Inc MSTR.O : ** Robinhood Markets Inc <HOOD.O >:

** Riot Platforms Inc RIOT.O :

BUZZ - Les valeurs cryptographiques augmentent alors que le bitcoin grimpe pour la troisième journée. nL4N3W10AU

** Replimune Group Inc REPL.O :

BUZZ - L'action bondit après que la FDA ait accepté la nouvelle soumission pour un médicament contre le cancer de la peau. nL4N3W10KE

** HF Sinclair Corp DINO.N :

** Phillips 66 PSX.N :

** Calumet Inc CLMT.O : ** Par Pacific Holdings Inc PARR.N :

BUZZ - TD Cowen estime que les actions du secteur du raffinage seront soutenues l'année prochaine malgré le récent ralentissement. nL4N3W10BA

** Summit Therapeutics Inc SMMT.O :

BUZZ - L'action baisse après n'avoir pas divulgué de bénéfice de survie globale dans un essai sur le cancer du poumon. nL4N3W10KP

** SINTX Technologies Inc SINT.O :

BUZZ - L'action bondit après que la FDA américaine ait approuvé un implant pour la chirurgie reconstructive du pied.

nL4N3W10BI

** Glaukos Corp GKOS.N :

BUZZ - L'action monte après que la FDA américaine ait approuvé une thérapie oculaire pour une maladie rare de la cornée. nL4N3W10AP

** Progressive Corp PGR.N :

BUZZ - L'action chute après que Morgan Stanley ait réduit la pondération du titre à "underweight" et réduit son objectif de cours. nL4N3W10CG

** Snowflake Inc SNOW.N :

BUZZ - Wedbush relève l'objectif de cours de Snowflake, citant les facteurs porteurs de l'IA. nL4N3W10D6

** HBT Financial Inc HBT.O :

BUZZ - L'action monte après des résultats du T3 supérieurs aux attentes. nL4N3W10BZ

** Alto Neuroscience Inc ANRO.N :

BUZZ - L'action bondit après avoir annoncé son intention d'accélérer le développement d'un médicament contre la dépression. nL4N3W10JH

** Reddit Inc RDDT.N :

BUZZ - L'action remonte après que Raymond James ait relevé son objectif de cours. nL3N3VY0NT

** Micron Technology Inc MU.O :

BUZZ - L'action gagne après que Barclays ait relevé son objectif de cours, estimant que le fabricant de puces gagne des parts de marché. nL4N3W10AB

** IonQ Inc IONQ.N :

BUZZ - L'action monte; la société s'associe à la Stratégie nationale italienne pour la technologie quantique. nL4N3W10D2

** Texas Instruments Inc TXN.O :

BUZZ - L'action chute après que Mizuho ait réduit la valeur de l'action à "sous-performance" et réduit son objectif de cours. nL6N3W10IC

** CNX Resources Corp CNX.N :

** EQT Corp EQT.N :

** Venture Global Inc VG.N :

** NextDecade Corp NEXT.O :

BUZZ - Les sociétés de gaz naturel augmentent grâce à des prévisions météorologiques plus froides et à des flux d'exportation de GNL presque records. nL4N3W10DQ

** USA Rare Earth Inc USAR.O :

BUZZ - William Blair entame la couverture de USA Rare Earth; les actions augmentent. nL4N3W10FJ

** Archer Aviation Inc ACHR.N :

BUZZ - En hausse après un accord avec Korean Air pour la vente d'avions eVTOL en Corée. nL4N3W10FW

** Rapt Therapeutics Inc RAPT.O :

BUZZ - L'action se redresse après que le médicament contre les affections cutanées ait montré une efficacité comparable à celle du médicament de Roche. nL4N3W10P8

** Hut 8 Corp HUT.O :

BUZZ - Le titre monte après que Piper Sandler ait plus que doublé son objectif de cours, qui est désormais le plus élevé de la place. nL6N3W10JE

** Praxis Precision Medicines Inc PRAX.O :

BUZZ - Wedbush augmente l'objectif de cours de Praxis Precision Medicines; les actions baissent. nL4N3W10F1

** STAAR Surgical Co STAA.O :

BUZZ - Hausse en pré-marché après la publication d'un chiffre d'affaires préliminaire du T3 supérieur aux attentes.

nL4N3W10DR

** Hologic Inc HOLX.O :

BUZZ - L'action monte après que les médias aient rapporté que Blackstone et TPG étaient sur le point de conclure un accord de 17 milliards de dollars pour la société. nL4N3W10DS

** Apple Inc AAPL.O :

BUZZ - Sa capitalisation boursière approche les 4 000 milliards de dollars, les courtiers étant optimistes quant à la demande pour l'iPhone 17. nL4N3W10MX ** Ally Financial Inc ALLY.N :

BUZZ - L'action prolonge ses gains après que TD Cowen soit devenu optimiste sur le crédit et la solidité des marges.

nL6N3W10KD

** United Airlines Holdings Inc UAL.O :

BUZZ - TD Cowen relève l'objectif de cours de United Airlines sur la base de résultats solides au troisième trimestre et d'objectifs de marge à long terme. nL4N3W10IM

** American Resources Corp AREC.O :

BUZZ - William Blair entame la couverture de l'action avec la mention "surperformance". nL4N3W10H1

** Newmont Corp NEM.N :

** Sibanye Stillwater Ltd SBSW.N :

** Gold Fields Ltd GFI.N :

** Agnico Eagle Mines Ltd AEM.N :

BUZZ - Les sociétés minières aurifères sont en hausse alors que le lingot d'or monte en raison des paris sur la baisse des taux d'intérêt et de l'incertitude générale; les investisseurs s'intéressent aux négociations commerciales. nL4N3W10L9

** Zoom Communications Inc ZM.O :

BUZZ - L'action progresse légèrement après qu'UBS a entamé sa couverture avec une note "neutre". nL4N3W10J9

** Arm Holdings PLC ARM.O :

BUZZ - Les actions augmentent après l'expansion de son programme de licences en IA. nL6N3W10M0

** Rivian Automotive Inc RIVN.O :

BUZZ - L'action glisse après que Mizuho est devenu baissier sur les perspectives de ventes de véhicules électriques.

nL6N3W10M2

** Coty Inc COTY.N :

BUZZ - L'action baisse car L'Oréal détiendra la licence Gucci après l'acquisition de l'activité beauté de Kering.

nL6N3W10L6

** Lockheed Martin Corp LMT.N :

BUZZ - Bernstein relève l'objectif de cours de Lockheed Martin, s'attend à ce que Golden Dome prolonge probablement le carnet de commandes. nL6N3W10N2

** Albemarle Corp ALB.N :

BUZZ - Truist Securities relève l'objectif de cours d'Albemarle; les actions augmentent. nL4N3W10N3

** Amazon.com Inc AMZN.O :

BUZZ - L'action est en hausse après une panne d'AWS qui a perturbé le web. nL6N3W10NQ

** Hecla Mining Co HL.N :

** Coeur Mining Inc CDE.N :

** Endeavour Silver Corp EVX.N :

** Silvercorp Metals Inc SVM.N :

BUZZ - Les sociétés minières d'argent progressent grâce aux paris sur une baisse des taux de la Fed américaine. nL4N3W10P3

** Zions Bancorporation NA ZION.O :

BUZZ - L'action monte avant les résultats trimestriels.

nL6N3W10OA

** Opendoor Technologies Inc OPEN.O :

BUZZ - L'action monte; Morgan Stanley triple son objectif de cours à 6 dollars, et reste "neutre". nL6N3W10PT