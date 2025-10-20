Une partie du web mondial perturbée depuis une demi-journée par une panne du cloud d'Amazon

Plusieurs sites, jeux en ligne et applications populaires ont été inaccessibles plusieurs heures lundi matin après une panne aux Etats-Unis d'Amazon Web Services (AWS), la plateforme cloud d'Amazon ( AFP / Pau BARRENA )

Une panne majeur au sein de serveurs aux Etats-Unis d'Amazon Web Services (AWS), première plateforme de "cloud" au monde, a affecté lundi de nombreux services, jeux et applications en ligne, comme Snapchat, Fortnite ou des banques, avec un regain de perturbations dans la soirée après une première accalmie.

Le site de location de logements Airbnb, le forum communautaire Reddit, le service de paiement en ligne Venmo, celui de visioconférence Zoom ou encore les jeux vidéo Roblox et Brawl Stars... Des applications au cœur du quotidien de millions de personnes se sont grippées après une défaillance localisée peu après 7H00 GMT dans un centre d'AWS en Virginie, non loin de Washington, illustrant la dépendance du monde aux infrastructures des géants de la tech américaine.

La situation semblait sur le point de rentrer dans l'ordre à l'heure du déjeuner en Europe, AWS indiquant vers 10h30 GMT sur son site de maintenance que "la plupart des opérations du service AWS (fonctionnaient) désormais normalement".

Mais les mises à jours suivantes du site de maintenance ont égrené des difficultés supplémentaires, qui ont touché de nouveaux clients pendant que d'autres, comme la banque britannique Lloyds ou la start-up de l'IA Perplexity annonçaient le rétablissement de leurs services.

Selon le site Downdetector, où les internautes peuvent signaler des difficultés de connexion, une résurgence de défaillances après une accalmie a fait de nouvelles victimes aux Etats-Unis autour de 15H00 GMT, comme le jeu Battlefield, la compagnie aérienne Delta ou la plateforme de vidéos Netflix .

- "Dépendance" -

Filiale d'Amazon, AWS est la plus important plateforme mondiale d'informatique "en nuage" (cloud) qui fournit aux entreprises des centres de données mutualisés, des serveurs privés ou des outils d'intelligence artificielle (IA).

Elle pèse près d'un tiers du marché mondial de ce secteur, en pleine expansion sous l'essor rapide de l'IA, devant Microsoft Azure et Google Cloud qui se partagent le deuxième tiers, selon le cabinet Synergy Research Group.

Dans un premier temps, AWS avait attribué la panne à un problème, vite résolu, de DNS, le système de nom de domaines des sites internet, celui qui permet aux requêtes informatiques d'être guidées jusqu'à la bonne destination.

Mais c'est finalement une défaillance plus grave qui a émergé, AWS annonçant sur son site vers 16H00 GMT que "la cause profonde est un sous-système interne chargé de surveiller le bon fonctionnement des répartiteurs de charge réseau". Autrement dit la défaillance, non encore expliquée, ne concerne pas seulement le système de navigation mais la tour de contrôle.

Cette panne "met en évidence les défis liés à la dépendance" aux fournisseurs de services basés à l'étranger comme Amazon, Microsoft et Alphabet (Google), et qui concentrent une partie importante des clients dans le monde, estime Junade Ali, expert en cybersécurité à l'IET (Institution of Engineering and Technology), au Royaume-Uni.

Elle soulève "de sérieuses questions" sur la pertinence pour les entreprises "d'externaliser tout ou partie de leur infrastructure essentielle à un petit groupe de fournisseurs tiers afin de réaliser des économies sur l'hébergement", pointe l'analyste financier britannique Michael Hewson.

"Cette dépendance excessive à l'égard d'un seul fournisseur menace désormais plus que la simple disponibilité des services : elle met en péril la réputation de la marque et la confiance des clients", souligne Gadjo Sevilla, analyste chez EMarketer, évoquant la nécessité pour les clients d'AWS de prévoir des stratégies de redondance, synonymes de coûts financiers et énergétiques supplémentaires.

En juillet 2024, une autre panne informatique, liée à la mise à jour d'un logiciel du groupe de cybersécurité CrowdStrike sur Windows, avait paralysé des aéroports, des hôpitaux et de nombreuses autres organisations, provoquant une gigantesque pagaille à travers le monde.

D'après Microsoft, cette panne d'un logiciel, et non d'un infrastructure, avait touchée environ 8,5 millions d'appareils dont les utilisateurs étant confrontés à des "écrans bleus de la mort" qui rendaient le redémarrage impossible.