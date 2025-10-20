Wall Street termine en hausse, espère une désescalade des tensions commerciales

Un opérateur à la Bourse de New York, le 1 octobre 2025 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

La Bourse de New York a clôturé en nette hausse lundi, portée par les espoirs de détente commerciale entre Washington et Pékin et par un regain d'appétit pour les valeurs technologiques.

Le Dow Jones a gagné 1,12%, l'indice Nasdaq s'est octroyé 1,37% et l'indice élargi S&P 500 a progressé de 1,07%.

