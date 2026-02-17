LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Albemarle, Fiserv, ConocoPhillips

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
17 février - Les contrats à terme sur les actions américaines ont légèrement baissé mardi, les inquiétudes concernant les perturbations causées par l'intelligence artificielle ayant pesé sur le sentiment après le long week-end, tandis que les investisseurs ont suivi les développements dans les négociations nucléaires entre les États-Unis et l'Iran. .N
** AeroVironment Inc AVAV.O :
BUZZ - Les actions augmentent alors que JPM initie une surpondération, citant la piste de croissance nL4N3ZD0G0
** Danaher Corp DHR.N :
BUZZ - Glissement sur l'accord de 9,9 milliards de dollars pour l'acquisition de Masimo nL4N3ZD0YA
** Norwegian Cruise Line Holdings Ltd NCLH.N :
BUZZ - bondit après l'annonce d'une prise de participation de 10 % de l'activiste Elliott nL6N3ZD0CJ
** Paramount Skydance Corp PSKY.O :
BUZZ - Remontée après l'annonce d'une relance des discussions sur l'accord nL4N3ZD0IF
** Hecla Mining Co HL.N :
** Coeur Mining Inc CDE.N :
** Endeavour Silver Corp EXK.N :
** Silvercorp Metals Inc SVM.N :
BUZZ - Les mineurs d'argent chutent à cause du renforcement du dollar nL6N3ZD0DM
** Newmont Corp NEM.N :
** Gold Fields Ltd GFI.N :
** AngloGold Ashanti PLC AU.N :
** Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.N :
BUZZ - Les mineurs d'or en baisse, les prix des lingots en baisse sur la force du dollar américain nL4N3UL1EO
** General Mills Inc GIS.N :
BUZZ - Baisse après la réduction des prévisions de ventes et de bénéfices annuels nL6N3ZD0FL
** Compass Pathways PLC CMPS.O :
BUZZ - L'étude sur le traitement de la dépression a atteint son objectif principal nL4N3ZD0NV
** Warner Bros Discovery Inc WBD.O :
BUZZ - Remontée après l'ouverture de négociations avec Paramount en vue d'une offre finale nL4N3ZD0PA
** Genuine Parts Co GPC.N :
BUZZ - chute après des prévisions de bénéfices annuels en baisse; la société va se séparer de son unité de pièces automobiles nL4N3ZD0RM
** Chevron Corp CVX.N :
BUZZ - Melius Research relève Chevron à 'acheter' en raison de la hausse de l'exploration et de l'élan donné par le Venezuela nL4N3ZD0QN
** Kennedy-Wilson Holdings Inc KW.N :
BUZZ - L'action monte après avoir accepté un accord de privatisation de 1,5 milliard de dollars nL6N3ZD0GZ
** Bath & Body Works Inc BBWI.N :
BUZZ - Baisse après que Citigroup ait rétrogradé l'action à "neutre" nL6N3ZD0FB
** Vulcan Materials Co VMC.N :
BUZZ - Baisse après que les résultats du 4ème trimestre aient été inférieurs aux estimations nL4N3ZD0U9
** Albemarle Corp ALB.N :
BUZZ - Gains après que BofA ait relevé sa note à "acheter"
** Energy Transfer LP ET.N :
BUZZ - Chute après des résultats trimestriels inférieurs aux estimations nL4N3ZD0WS
** Fiserv Inc FISV.O :
BUZZ - Hausse après l'annonce de l'augmentation de la participation de l'investisseur activiste Jana Partners
** ConocoPhillips COP.N :
BUZZ - Roth MKM déclasse ConocoPhillips en raison de craintes concernant l'offre excédentaire de pétrole
** Kyndryl Holdings Inc KD.N :
BUZZ - La société dépose un rapport réglementaire après un examen comptable, les actions bondissent nL4N3ZD0VM
** CNH Industrial NV CNH.N :
BUZZ - Baisse après avoir annoncé un bénéfice annuel inférieur aux estimations nL4N3ZD0ZF
** Kinsale Capital Group Inc KNSL.N :
BUZZ - Truist réduit le PT de Kinsale Capital sur la base d'une croissance plus faible des primes nL4N3ZD103
