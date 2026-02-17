 Aller au contenu principal
LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Albemarle, Fiserv, ConocoPhillips
information fournie par Reuters 17/02/2026 à 15:04

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 février - Les contrats à terme sur les actions américaines ont légèrement baissé mardi, les inquiétudes concernant les perturbations causées par l'intelligence artificielle ayant pesé sur le sentiment après le long week-end, tandis que les investisseurs ont suivi les développements dans les négociations nucléaires entre les États-Unis et l'Iran. .N

** AeroVironment Inc AVAV.O :

BUZZ - Les actions augmentent alors que JPM initie une surpondération, citant la piste de croissance nL4N3ZD0G0

** Danaher Corp DHR.N :

BUZZ - Glissement sur l'accord de 9,9 milliards de dollars pour l'acquisition de Masimo nL4N3ZD0YA

** Norwegian Cruise Line Holdings Ltd NCLH.N :

BUZZ - bondit après l'annonce d'une prise de participation de 10 % de l'activiste Elliott nL6N3ZD0CJ

** Paramount Skydance Corp PSKY.O :

BUZZ - Remontée après l'annonce d'une relance des discussions sur l'accord nL4N3ZD0IF

** Hecla Mining Co HL.N :

** Coeur Mining Inc CDE.N :

** Endeavour Silver Corp EXK.N :

** Silvercorp Metals Inc SVM.N :

BUZZ - Les mineurs d'argent chutent à cause du renforcement du dollar nL6N3ZD0DM

** Newmont Corp NEM.N :

** Gold Fields Ltd GFI.N :

** AngloGold Ashanti PLC AU.N :

** Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.N :

BUZZ - Les mineurs d'or en baisse, les prix des lingots en baisse sur la force du dollar américain nL4N3UL1EO

** General Mills Inc GIS.N :

BUZZ - Baisse après la réduction des prévisions de ventes et de bénéfices annuels nL6N3ZD0FL

** Compass Pathways PLC CMPS.O :

BUZZ - L'étude sur le traitement de la dépression a atteint son objectif principal nL4N3ZD0NV

** Warner Bros Discovery Inc WBD.O :

BUZZ - Remontée après l'ouverture de négociations avec Paramount en vue d'une offre finale nL4N3ZD0PA

** Genuine Parts Co GPC.N :

BUZZ - chute après des prévisions de bénéfices annuels en baisse; la société va se séparer de son unité de pièces automobiles nL4N3ZD0RM

** Chevron Corp CVX.N :

BUZZ - Melius Research relève Chevron à 'acheter' en raison de la hausse de l'exploration et de l'élan donné par le Venezuela nL4N3ZD0QN

** Kennedy-Wilson Holdings Inc KW.N :

BUZZ - L'action monte après avoir accepté un accord de privatisation de 1,5 milliard de dollars nL6N3ZD0GZ

** Bath & Body Works Inc BBWI.N :

BUZZ - Baisse après que Citigroup ait rétrogradé l'action à "neutre" nL6N3ZD0FB

** Vulcan Materials Co VMC.N :

BUZZ - Baisse après que les résultats du 4ème trimestre aient été inférieurs aux estimations nL4N3ZD0U9

** Albemarle Corp ALB.N :

BUZZ - Gains après que BofA ait relevé sa note à "acheter"

** Energy Transfer LP ET.N :

BUZZ - Chute après des résultats trimestriels inférieurs aux estimations nL4N3ZD0WS

** Fiserv Inc FISV.O :

BUZZ - Hausse après l'annonce de l'augmentation de la participation de l'investisseur activiste Jana Partners

** ConocoPhillips COP.N :

BUZZ - Roth MKM déclasse ConocoPhillips en raison de craintes concernant l'offre excédentaire de pétrole

** Kyndryl Holdings Inc KD.N :

BUZZ - La société dépose un rapport réglementaire après un examen comptable, les actions bondissent nL4N3ZD0VM

** CNH Industrial NV CNH.N :

BUZZ - Baisse après avoir annoncé un bénéfice annuel inférieur aux estimations nL4N3ZD0ZF

** Kinsale Capital Group Inc KNSL.N :

BUZZ - Truist réduit le PT de Kinsale Capital sur la base d'une croissance plus faible des primes nL4N3ZD103

Valeurs associées

AEROVIRONMENT
243,8700 USD NASDAQ 0,00%
ALBEMARLE
166,360 USD NYSE 0,00%
ANGLOGOLD ASH
109,890 USD NYSE 0,00%
BATH&BODY WORKS
24,075 USD NYSE 0,00%
CHEVRON
183,700 USD NYSE 0,00%
CNH INDUSTRIAL
12,760 USD NYSE 0,00%
COEUR MINING
22,420 USD NYSE 0,00%
COMPASS PATH SP ADR
5,8100 USD NASDAQ 0,00%
CONOCOPHILLIPS
111,440 USD NYSE 0,00%
DANAHER
212,550 USD NYSE 0,00%
ENDEAVOUR SILVER
11,755 USD NYSE 0,00%
ENERGY TRANSFER
18,760 USD NYSE 0,00%
FISERV INC
59,3500 USD NASDAQ -0,02%
GENERAL MILLS
48,330 USD NYSE 0,00%
GENUINE PARTS CO
147,225 USD NYSE 0,00%
GOLD FIELDS SP ADR
54,650 USD NYSE 0,00%
Gaz naturel
3,10 USD NYMEX 0,00%
HARMONY GOLD SP ADR
20,995 USD NYSE 0,00%
HECLA MINING
22,595 USD NYSE 0,00%
KINSALE CAPITAL
371,250 USD NYSE 0,00%
KYNDRYL HLDG
12,220 USD NYSE 0,00%
NEWMONT
125,820 USD NYSE 0,00%
NORW CRS LINE
21,510 USD NYSE 0,00%
PARAMOUNT SKYDANCE CORP.
10,3200 USD NASDAQ 0,00%
Pétrole Brent
67,75 USD Ice Europ -1,21%
Pétrole WTI
62,80 USD Ice Europ -1,49%
VULCAN MATERIALS
327,690 USD NYSE 0,00%
WARNER BROS RG-A
27,9750 USD NASDAQ -0,05%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
