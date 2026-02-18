 Aller au contenu principal
Bayer-Monsanto propose $10,25 mds dans le litige des cancers liés au Roundup
18/02/2026

Usine de Bayer Mexico à Lerma

Bayer annonce mardi que sa division ‌Monsanto a proposé de verser 7,25 milliards d'euros dans le cadre d'un règlement judiciaire national aux ​Etats-Unis afin de solder les poursuites actuelles et à venir contre son désherbant Roundup, mis en cause pour plusieurs cas de lymphome non-hodgkinien, un cancer du système immunitaire lié au glyphosate.

Le ​géant pharmaceutique et agrochimique allemand précise dans un communiqué que le règlement déposé auprès de la Cour d'appel de Saint-Louis, dans ​le Missouri, établit un programme de paiements annuels ⁠sur une période pouvant aller jusqu'à 21 ans.

Bayer, qui est confronté depuis des années ‌à des poursuites judiciaires héritées de Monsanto, racheté en 2018, ajoute préparer d'autres accords distincts pour des plaintes relatives au Roundup aux Etats-Unis, pour un montant ​d'environ 3 milliards de dollars.

Si ‌cette proposition est acceptée, elle réglera la majorité des affaires en cours ⁠devant les tribunaux fédéraux et d'État américains. Elle doit être approuvée par un juge.

La proposition comprend également une disposition permettant aux personnes qui peuvent prouver qu'elles ont été diagnostiquées avec un ⁠lymphome non hodgkinien et ‌exposées au Roundup avant mardi de déposer une demande d'indemnisation, afin de recevoir ⁠une partie du règlement pendant une période pouvant aller jusqu'à 21 ans.

Bayer a déjà payé ‌environ 10 milliards de dollars pour régler la majorité des poursuites en cours ⁠jusqu’en 2020, mais n'a jusqu'ici pas réussi à obtenir un règlement couvrant ⁠les affaires futures.

De nouvelles ‌plaintes ont été déposées depuis, les plaignants affirmant avoir développé des lymphomes non hodgkiniens et d’autres ​formes de cancer à la suite de l’utilisation ‌de Roundup, que ce soit à domicile ou sur leur lieu de travail.

Bayer s'attend à ce que ses provisions ​et ses engagements liés aux litiges passent de 7,8 milliards d'euros à 11,8 milliards d'euros. Le groupe prévoit environ 5 milliards d'euros de paiements liés aux litiges en 2026 et ⁠anticipe désormais un flux de trésorerie disponible négatif pour l'année.

La société a reporté la publication de ses résultats 2025 et de ses prévisions 2026 au 4 mars afin de tenir compte de ces accords.

Roundup, racheté par Bayer, figure parmi les herbicides les plus utilisés aux États-Unis.

(Kirsti Knolle et Diana Jones, rédigé par Linda Pasquini et Friederike Heine; version française Elena Smirnova et Augustin ​Turpin, édité par Sophie Louet)

4 commentaires

  • 17 février 18:26

    Bayer s'est fait refiler Monsanto croyant l'avoir acheté un bon prix ! Les américains ont vite vendu le bébé avec l'eau du bain même pas une dizaine d'années avant les premiers procès. Les allemands se sont saisis de la patate chaude sans rien voir venir.

