 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Verallia envisage de supprimer environ 360 emplois en France et en Allemagne
information fournie par Reuters 18/02/2026 à 00:16

Usine Verallia à Chateaubernard

Usine Verallia à Chateaubernard

Le groupe verrier français ‌Verallia a annoncé mardi le lancement d’une "revue stratégique de ses sites ​industriels en Europe", incluant la possibilité d'une fermeture de site en Allemagne et de mise à l'arrêt de fours en France ​et au Royaume-Uni, et qui pourrait toucher environ 360 emplois au total.

L'entreprise précise dans ​un communiqué étudier notamment l’arrêt ⁠d’un four en fin de vie à Châteaubernard, en France, ‌avec environ 60 postes concernés, "exclusivement sur le volontariat dans le cadre d’un plan de départ volontaire autonome ​assorti d’un dispositif ‌de pré-retraite et de mesures d’accompagnement dédiées".

"En France, ⁠le marché est confronté à une baisse structurelle des ventes de cognac, sans perspective de reprise à moyen terme", explique Verallia, ⁠qui souligne ‌également que "la demande en Allemagne, en Belgique et aux ⁠Pays-Bas demeure durablement faible, sans perspective de reprise significative à ‌moyen terme".

Le groupe ajoute envisager la fermeture d’un ⁠site à Essen, en Allemagne, qui impliquerait la ⁠suppression d'environ 300 ‌postes, ainsi qu'une "adaptation de l'outil industriel" au Royaume-Uni, dont l’arrêt d’un ​four à Knottingley parallèlement au ‌redémarrage d’un four "plus performant" à Leeds, avec des options de redéploiement des effectifs ​entre les deux sites.

Verallia, racheté l'année dernière par la holding brésilienne BWGI, explique que la décision fait suite au ⁠repli de 13% des volumes d’emballage en verre en Europe en 2023, après plusieurs années de croissance modeste, ajoutant que ces mesures visent à "renforcer durablement sa compétitivité".

Le groupe engage "un dialogue étroit avec les partenaires sociaux", selon le communiqué.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité ​par Augustin Turpin)

Résultats d'entreprise
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Football/Ligue des champions-Le PSG renverse Monaco en barrages aller
    Football/Ligue des champions-Le PSG renverse Monaco en barrages aller
    information fournie par Reuters 18.02.2026 00:18 

    Après un début de match cauchemardesque, le Paris Saint-Germain a réussi à ‌renverser Monaco mardi pour s'imposer en barrages aller de la Ligue des champions (3-2) et faire un pas vers la qualification pour les huitièmes de ​finale avant le match retour mercredi ... Lire la suite

  • Un hypermarché Carrefour à Aix-en-Provence
    Carrefour affiche un CA à +2,8% en 2025 avec la France et l'Espagne
    information fournie par Reuters 18.02.2026 00:16 

    Carrefour a fait état mardi d'une hausse ‌de 2,8% à données comparables de son chiffre d'affaires annuel, à 91,48 milliards d'euros, le ​géant français de la grande distribution citant une amélioration de la performance en France et en Espagne. Dans l'Hexagone, ... Lire la suite

  • Usine de Bayer Mexico à Lerma
    Bayer-Monsanto propose $10,25 mds dans le litige des cancers liés au Roundup
    information fournie par Reuters 18.02.2026 00:16 

    Bayer annonce mardi que sa division ‌Monsanto a proposé de verser 7,25 milliards d'euros dans le cadre d'un règlement judiciaire national aux ​Etats-Unis afin de solder les poursuites actuelles et à venir contre son désherbant Roundup, mis en cause pour plusieurs ... Lire la suite

  • Mouvements à la marge à Wall Street alors que la "tech" se relève
    Mouvements à la marge à Wall Street alors que la "tech" se relève
    information fournie par Reuters 18.02.2026 00:16 

    par Chuck Mikolajczak La Bourse de New York a ‌fini en légère hausse mardi, effaçant des pertes subies en début de séance, alors que les valeurs technologiques se sont ​redressées et que le secteur financier a progressé, contribuant aux gains du Dow Jones. L'indice ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank