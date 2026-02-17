Carrefour affiche un CA à +2,8% en 2025 avec la France et l'Espagne

Un hypermarché Carrefour à Aix-en-Provence

Carrefour a ‌fait état mardi d'une hausse de 2,8% ​à données comparables de son chiffre d'affaires annuel, à 91,48 milliards d'euros, le géant français de ​la grande distribution citant une amélioration de la performance ​en France et en ⁠Espagne.

Dans l'Hexagone, Carrefour renoue avec la croissance ‌et affiche un chiffre d'affaires en hausse de 0,4% en comparable. Le résultat ​opérationnel courant (ROC) ‌en France ressort à 1,1 milliard ⁠d'euros, en progression de 11,3%, hors intégration de Cora & Match.

En Espagne, le groupe français ⁠déclare un chiffre ‌d'affaires en hausse de 1,9% avec ⁠des progressions à la fois dans ‌l'alimentaire et le non alimentaire.

Carrefour cite ⁠toutefois des conditions de marché plus difficiles ⁠au Brésil, ‌avec un "contexte macroéconomique défavorable", où le ROC ressort ​à 709 millions ‌d'euros en 2025, contre 764 millions d'euros l'année précédente.

Le groupe ​dit par ailleurs aborder l'exercice 2026 "avec confiance" avec la bonne performance du ⁠périmètre historique en France et la montée en puissance de Cora & Match, la bonne dynamique commerciale en Espagne et une reprise progressive des volumes au Brésil.

(Rédigé par Etienne Breban, édité ​par Kate Entringer)