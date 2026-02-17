 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Carrefour affiche un CA à +2,8% en 2025 avec la France et l'Espagne
information fournie par Reuters 17/02/2026 à 18:03

Un hypermarché Carrefour à Aix-en-Provence

Un hypermarché Carrefour à Aix-en-Provence

Carrefour a ‌fait état mardi d'une hausse de 2,8% ​à données comparables de son chiffre d'affaires annuel, à 91,48 milliards d'euros, le géant français de ​la grande distribution citant une amélioration de la performance ​en France et en ⁠Espagne.

Dans l'Hexagone, Carrefour renoue avec la croissance ‌et affiche un chiffre d'affaires en hausse de 0,4% en comparable. Le résultat ​opérationnel courant (ROC) ‌en France ressort à 1,1 milliard ⁠d'euros, en progression de 11,3%, hors intégration de Cora & Match.

En Espagne, le groupe français ⁠déclare un chiffre ‌d'affaires en hausse de 1,9% avec ⁠des progressions à la fois dans ‌l'alimentaire et le non alimentaire.

Carrefour cite ⁠toutefois des conditions de marché plus difficiles ⁠au Brésil, ‌avec un "contexte macroéconomique défavorable", où le ROC ressort ​à 709 millions ‌d'euros en 2025, contre 764 millions d'euros l'année précédente.

Le groupe ​dit par ailleurs aborder l'exercice 2026 "avec confiance" avec la bonne performance du ⁠périmètre historique en France et la montée en puissance de Cora & Match, la bonne dynamique commerciale en Espagne et une reprise progressive des volumes au Brésil.

(Rédigé par Etienne Breban, édité ​par Kate Entringer)

Résultats d'entreprise
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank