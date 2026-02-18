Mouvements à la marge à Wall Street alors que la "tech" se relève

par Chuck Mikolajczak

La Bourse de New York a ‌fini en légère hausse mardi, effaçant des pertes subies en début de séance, alors que les valeurs technologiques se sont ​redressées et que le secteur financier a progressé, contribuant aux gains du Dow Jones.

L'indice Dow Jones a gagné 0,07%, ou 32,26 points, à 49.533,19 points.

Le S&P-500, plus large, a pris 7,05 points, soit 0,10%, à 6.843,22 points.

Le Nasdaq Composite a ​avancé de son côté de 31,71 points (0,14%) à 22.578,38 points

Wall Street, fermée lundi, avait été plombée la semaine dernière par les inquiétudes autour des répercussions néfastes ​de l'intelligence artificielle (IA) sur certains secteurs, les principaux indices new-yorkais ⁠subissant des replis hebdomadaires sans précédent depuis la mi-novembre.

"Il y a beaucoup de tendances différentes en ce moment ‌pour les investisseurs, avec des bonds par-ci, des chutes par-là, pas forcément à un rythme quotidien mais régulier", a commenté Tim Ghriskey, stratégiste chez Ingalls & Snyder à New York.

"Le marché voit à ​très court-terme et il y aura un ‌retour à des mouvements profitables pour l'IA", a-t-il ajouté.

Ce climat d'incertitude autour de l'IA ⁠a été alimenté par les risques potentiels représentés par les acteurs chinois du secteur, alors qu'Alibaba a dévoilé lundi un nouveau modèle d'IA conçu pour effectuer de manière autonome des tâches complexes.

En déclin de 1,5% au cours de la séance, ⁠le secteur des technologies de ‌l'information a rebondi dans le sillage des gains de Nvidia et Apple, qui ont compensé les ⁠replis de Microsoft et Oracle. Les finances ont été mardi parmi les plus performants des secteurs majeurs du S&P-500, grâce ‌en particulier à Goldman Sachs et JPMorgan Chase qui ont permis au Dow Jones d'effacer une baisse ⁠initiale.

A noter, côté valeurs, le bond de 12,1% de Norwegian Cruise Line après que ⁠l'investisseur activiste Elliott a annoncé ‌avoir acquis une participation de plus de 10% dans la compagnie de navires de croisière.

Les investisseurs attendent la publication cette ​semaine du rapport mensuel sur les dépenses de consommation personnelle ‌aux Etats-Unis, suivi de près par la Réserve fédérale (Fed).

Il est majoritairement anticipé par les traders que la banque centrale américaine procédera à une baisse ​des taux de 25 points de base en juin.

Le président de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, a déclaré que "plusieurs autres" baisses des taux pourraient être décidées cette année si l'inflation venait à se rapprocher à nouveau de ⁠l'objectif de 2%. Le gouverneur Michael Barr a dit pour sa part que la politique monétaire de la Fed pourrait uniquement être assouplie bien plus tard en raison des risques actuels pour l'inflation.

(Rédigé par Jean Terzian)