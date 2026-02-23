Les actions à surveiller alors que les nouveaux tarifs douaniers de Trump sèment l'incertitude

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'incertitude concernant les droits de douane est de retour après que le président américain Donald Trump a annoncé un nouveau droit de douane de 15 % à la suite d'une décision de la Cour suprême qui a annulé ses prélèvements plus importants la semaine dernière.

Les fabricants nationaux de produits du bois ont chuté lundi en raison des craintes de pression sur les prix exercée par des importations moins chères, tandis que les analystes de Wall Street s'attendaient à ce que les fonds négociés en bourse axés sur les marchés émergents et les détaillants finissent par en bénéficier.

Voici les actions, les ETF et les secteurs qui pourraient être affectés par le dernier rebondissement de la politique commerciale américaine:

COMMERCE DE DÉTAIL ET CONSOMMATION

Les analystes de Jefferies ont souligné que le distributeur d'électronique grand public Best Buy BBY.N , la marque de luxe Ralph Lauren RL.N et le géant des vêtements de sport Nike

NKE.N sont parmi ceux qui sont susceptibles de bénéficier le plus d'une réduction des droits de douane.

Parmi les autres bénéficiaires figurent le distributeur à grande surface Target TGT.N et Elf Beauty ELF.N , selon Jefferies.

Les jouets, les équipements sportifs et les jeux, qui étaient soumis à des droits de douane très élevés au début, pourraient bénéficier de la nouvelle taxe imposée par M. Trump, qui sera inférieure de 4 % à ce qu'elle était auparavant, selon les analystes de Morgan Stanley.

SOCIÉTÉS DE COMMERCE ÉLECTRONIQUE

Les actions des petites et moyennes entreprises de commerce électronique devraient avoir un impact mitigé, selon BofA Global Research.

Etsy ETSY.N , eBay EBAY.O , Wayfair W.N et Chewy

CHWY.N se sont redressés à la suite de la décision vendredi. Toutefois, le nouveau tarif douanier mondial de Trump est susceptible d'introduire de l'ambiguïté.

Etsy devrait être le plus immunisé contre la volatilité des tarifs, selon BofA, étant donné sa diversification à travers les routes commerciales et les pays, où environ la moitié de son réseau d'acheteurs et de vendeurs se trouve en dehors des États-Unis, aucun pays d'importation ne représentant plus de 4 % du total des ventes brutes.

Le distributeur en ligne de produits pour animaux Chewy et Wayfair W.N devraient être les moins touchés, la plateforme de meubles faisant partie de celles qui se sont déjà adaptées aux droits de douane de l'année dernière, selon la société de courtage.

PAPIER, BOIS D'ŒUVRE ET EMBALLAGE

La décision tarifaire est susceptible de réduire l'avantage concurrentiel que les entreprises locales d'emballage et de bois d'œuvre avaient sur les importations moins chères, ont déclaré les analystes.

Les analystes de RBC ont souligné l'impact négatif sur des sociétés telles que Clearwater Paper CLW.N , Rayonier RYAM.N , Sylvamo SLVM.N et Smurfit WestRock SW.N .

Une enquête récente a montré qu'une majorité d'acheteurs américains ont signalé une baisse des prix des cartons-caisses en février, alors qu'un afflux d'importations européennes a augmenté l'offre et intensifié la pression sur les prix.

Smurfit et la société américaine International Paper IP.N ont perdu respectivement 7% et 6% lundi.

AUTOMOBILES

Les constructeurs automobiles historiques comme Ford Motor

F.N et General Motors GM.N ont été pris dans la tempête des droits de douane depuis le début du deuxième mandat de Trump, mais la décision ne devrait pas apporter de soulagement, selon les analystes de Barclays.

La plupart des droits de douane sur l'industrie relèvent de la section 232 de la loi sur l'expansion du commerce de 1962 et ne sont pas affectés par la suppression des niveaux de l'IEEPA, ont-ils déclaré.

ACIER, ALUMINIUM ET CUIVRE

Les producteurs d'acier, d'aluminium et de cuivre tels que Steel Dynamics STLD.O , Alcoa AA.N et Freeport-McMoran

FCX.N ne devraient pas non plus ressentir d'impact puisque les droits de douane resteront en place en vertu de l'article 232, notent les analystes d'ING et d'UniCredit.

MARCHÉS ÉMERGENTS

La plupart des courtiers s'attendent à ce que la Chine soit l'une des économies qui bénéficiera le plus du réaménagement des tarifs douaniers américains.

L'indice de référence de Hong Kong .HSI a clôturé en hausse de 2,5 % lundi, les valeurs technologiques, dont Alibaba

9988.HK et Tencent 0700.HK , ayant bondi.

Les analystes de Morgan Stanley et de J.P. Morgan s'attendent à ce que les droits de douane appliqués à la Chine soient ramenés à 24 % et 27 %, respectivement, contre 32 % précédemment.

Dans d'autres régions, l'Inde, la plupart des économies d'Asie du Sud-Est et le Brésil devraient globalement en bénéficier.

BofA prévoit que la plupart des pays d'Asie du Sud-Est connaîtront des réductions tarifaires de l'ordre de 4 à 5 %, tandis que les analystes de Morgan Stanley s'attendent à ce que les prélèvements sur l'Inde tombent à 14 %.