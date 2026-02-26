L'île de Molène ne votera pas au 1er tour des municipales, faute de candidats

Le bourg de Molène sur l'île du même nom au large du Finistère, le 23 mars 2003 ( AFP / MARCEL MOCHET )

Les habitants de la petite commune insulaire de Molène (Finistère) ne voteront pas au premier tour des municipales, faute de candidats, a annoncé jeudi le sous-préfet de Brest, alors que le dépôt de candidatures a clos à 18h pour toute la France.

À l'image d'autres petites communes en France et en raison de la modification du mode de scrutin pour celles de moins de 1.000 habitants, il fallait neuf volontaires, dont quatre ou cinq femmes, pour constituer une liste. Malgré une réunion publique de la dernière chance le 19 février, personne n'a fait acte de candidature pour succéder au maire sortant Didier Delhalle, parti dans le Périgord pour raisons familiales.

"C'est un naufrage", a réagi le maire sortant de l’Île-Molène, petite commune de 176 habitants sur cette île bretonne à 12 kilomètres du continent. "C'est difficile à admettre qu'aucun Molénais ne veuille reprendre le flambeau. Je trouve ça lamentable, mais c'est leur choix", a-t-il poursuivi.

Conformément à la loi, le mandat de l’équipe municipale sortante prendra fin le 15 mars au soir. Trois fonctionnaires seront nommés par le préfet du Finistère "entre le 16 et le 20 mars" afin de constituer une délégation spéciale qui administrera la commune, a précisé Jean-Philippe Setbon, sous-préfet de Brest.

Le maire actuel de l'Île de Molène Didier Delhalle, à Molène le 3 février 2026 ( AFP / Fred TANNEAU )

Ils seront chargés de gérer les affaires courantes pour une période de trois mois renouvelable. "On espère évidemment que les habitants de Molène vont se mettre d’accord dans ce délai pour constituer une liste, mais si ce n’est pas le cas, on prolongera de trois mois, et ainsi de suite", a-t-il ajouté.

À terme, le village pourrait être rattaché à une autre collectivité du littoral et risquerait de perdre son exception fiscale. Molène n’a pas d’impôts locaux, un privilège qui remonte à Louis XIV.

Seule commune du Finistère sans aucun candidat aux municipales, Molène n’est pas un cas isolé: 106 communes françaises étaient dans cette situation lors du scrutin de 2020, d’après le ministère de l’Intérieur.