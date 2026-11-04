Les actionnaires du producteur américain de pétrole de schiste Enduring Resources IV envisageraient une cession de 4 milliards de dollars, selon certaines sources

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par David French

Les investisseurs en capital-investissement d’Enduring Resources IV envisagent de céder ce producteur spécialisé dans le pétrole, qui opère dans le Colorado et au Nouveau-Mexique, dans le cadre d’une opération qui pourrait valoriser la société à plus de 4 milliards de dollars, dette comprise, ont indiqué des sources proches du dossier.

Le groupe d'actionnaires, mené par EnCap Investments, travaille avec les banquiers d'affaires de Jefferies Financial Group JEF.N sur une vente potentielle, qui devrait être lancée début 2027, ont précisé ces sources.

Si ce processus devrait susciter l’intérêt d’entreprises cherchant à acquérir l’ensemble de l’activité, la taille de celle-ci laisse toutefois entrevoir la possibilité d’une vente par lots à plusieurs acquéreurs, ont-elles ajouté. Ces sources ont précisé qu’aucun accord n’était encore certain et ont souhaité garder l’anonymat afin de pouvoir évoquer des délibérations confidentielles.

EnCap n’a pas souhaité faire de commentaire. Jefferies et Enduring Resources n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Enduring Resources est un opérateur pétrolier et gazier basé à Denver, dirigé par Barth Whitham, qui a créé, exploité et cédé plusieurs entreprises du secteur pétrolier et gazier au cours des deux dernières décennies. EnCap a soutenu la quatrième incarnation d’Enduring Resources en 2017, selon le site web de la société de rachat. Enduring Resources détenait plus de 557 000 acres nets et disposait de réserves prouvées de 229 millions de barils équivalent pétrole à la fin de l’année 2025, selon son site web, qui ne précisait pas si l’ensemble de ces réserves était attribuable à la quatrième version de la société.

Opérant dans la formation schisteuse de San Juan , Enduring Resources IV s’est développée grâce àplusieurs acquisitions. Elle a racheté des terrains à WPX Energy en 2018, puis a fusionné en 2023 avec DJR Energy, un autre opérateur soutenu par des fonds privés et spécialisé dans ce bassin.