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Les actionnaires de Chevron rejettent la proposition visant à nommer un président indépendant au conseil d'administration
information fournie par Reuters 27/05/2026 à 15:45

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions sur les résultats du vote au paragraphe 5) par Sheila Dang

Les actionnaires de Chevron

CVX.N ont rejeté une proposition qui aurait exigé la nomination d'un président du conseil d'administration indépendant, distinct du poste de directeur général, selon les résultats préliminaires du vote lors de l'assemblée générale annuelle de mercredi.

Chevron s'est opposé à la proposition présentée par le National Legal and Policy Center, affirmant qu'il devait disposer de la flexibilité nécessaire pour choisir la structure de son conseil d'administration. La société de conseil en vote par procuration Glass Lewis avait recommandé aux investisseurs d'approuver la proposition, arguant qu' un président du conseil d'administration indépendant contribue à rendre le conseil plus proactif et plus efficace.

Ce vote intervient après que les investisseurs de ConocoPhillips ont rejeté une proposition similaire concernant le producteur de pétrole américain au début du mois. Les actionnaires de Chevron ont également approuvé l'élection de l'ensemble des 12 candidats au conseil d'administration et rejeté deux autres propositions d'actionnaires visant à produire des rapports sur les droits des peuples autochtones et les impacts sur les droits de l'homme. Tous les résultats du vote ont été conformes aux recommandations de Chevron.

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