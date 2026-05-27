Mondial-2026: New York et le New Jersey ouvrent une enquête sur la vente de billets par la Fifa

( AFP / ALFREDO ESTRELLA )

Les procureures générales de New York et du New Jersey ont annoncé mercredi l'ouverture d'une enquête "sur les pratiques de billetterie de la Fifa" pour le Mondial-2026 de football, qui débute le 11 juin.

"De récents articles de presse indiquent que les supporters ont pu être induits en erreur quant à l'emplacement des sièges qu'ils achetaient, et que les déclarations publiques de la Fifa ainsi que la mise en vente des billets ont pu contribuer à la flambée des prix", précisent Letitia James et Jennifer Davenport dans un communiqué.

La justice des deux Etats réclame à l'instance dirigeante du football mondial des informations sur la vente des billets, particulièrement pour les huit matches programmés au MetLife Stadium, dans le New Jersey, dont la finale le 19 juillet.

Letitia James et Jennifer Davenport notent que certains supporters se sont vu attribuer des places de catégorie inférieure à celle qu'ils avaient initialement choisie, et se trouvent donc moins bien placés qu'attendu dans le stade.

Mi-mai, le procureur général de Californie Rob Bonta avait déjà demandé des éclaircissements à la Fifa sur de "potentielles pratiques commerciales trompeuses", en s'appuyant sur une enquête du média The Athletic.

Il avait aussi invité les Californiens qui pensaient avoir été trompés à porter plainte.

Les prix exorbitants des billets sont depuis plusieurs mois un motif de crispation avant le premier Mondial à 48 pays, qui se tient aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada.

L'organisation Football Supporters Europe (FSE) a accusé la Fifa "d'extorsion" et de "trahison monumentale".

La fédération avait répondu en avril à The Athletic que les plans des stades présentés à l'achat, et modifiés par la suite, étaient "indicatifs".