La Fed de New York note une hausse notable de l'insécurité alimentaire aux Etats-Unis

Le logo de la Réserve fédérale des États-Unis

L'insécurité alimentaire est un problème ‌croissant pour de nombreux Américains modestes, ce qui explique probablement le moral dégradé des consommateurs aux ​Etats-Unis en dépit d'une économie qui se porte bien par ailleurs, relève une étude de la Réserve fédérale (Fed) de New York publiée mercredi.

"Nous observons une hausse notable de l'insécurité alimentaire, en particulier ​pour les foyers à faible niveau d'instruction et à faible revenu, et les ménages avec de jeunes enfants", écrivent les économistes ​de la banque centrale régionale dans une note ⁠de blog.

Cette aggravation des difficultés liées à l'alimentation coïncide avec une montée du pessimisme économique ‌et un déclin marqué des perspectives d'emploi chez les Américains modestes, ont-ils constaté grâce à leur enquête régulière sur les attentes des consommateurs (Survey of Consumer Expectations), ​qui est scrutée de près ‌pour ces anticipations d'inflation mais s'intéresse périodiquement à la question alimentaire.

La Fed ⁠de New York a ainsi demandé en février dernier aux personnes interrogées dans son panel si elles avaient récemment puisé dans leur épargne pour subvenir à leurs besoins, éprouvé des difficultés à ⁠acheter suffisamment de quoi ‌se nourrir, ou reçu une forme quelconque d'aide alimentaire - publique ou privée.

"Entre octobre ⁠2025 et février 2026, il y a une augmentation significative de la part des ménages ‌faisant face à ces conditions", concluent les économistes. Ces hausses se retrouvent dans toutes ⁠les catégories "mais sont généralement plus importantes pour les foyers non-blancs, à ⁠faible revenu et à faible ‌niveau d'instruction", écrivent-ils.

Ce constat de la Fed de New York s'ajoute à de nombreuses études détaillant ​ce qu'on nomme la "K-shaped economy", une "économie en forme ‌de K" marquée par l'écart croissant entre les dépenses de consommation des ménages les plus aisés, favorisées par la progression ​des marchés boursiers, un marché de l'emploi stable et des coûts d'emprunt immobilier faibles, et celles d'une grande majorité d'Américains dont le pouvoir d'achat a été érodé par les poussées ⁠inflationnistes de ces dernières années, depuis la pandémie de Covid-19.

Une part significative de la population à revenu modeste ou moyen est confrontée à la précarité et à des difficultés financières, qui se traduisent notamment par des défauts de paiement accrus sur les cartes de crédit, les prêts automobiles et les prêts étudiants, note encore la Fed de New York.

(Rédigé par Michael S. Derby; Jean-Stéphane ​Brosse pour la version française)