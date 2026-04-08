Legrand : repasse en 5 séances de 128 à 148E
information fournie par Zonebourse 08/04/2026 à 19:23
Le titre pourrait s'en aller refermer le "gap" des 153,15E du 27 février, et il ne sera plus très loin d'aller retracer le zénith des 155,8E du 28 février.
Mais la structure haussière est fragile et d'importants "gaps" traduisent une succession de "FOMO" et de ventes panique (10,18, 25 mars, 1er avril), ce qui n'est pas rassurant.
Valeurs associées
|147,3000 EUR
|Euronext Paris
|+8,59%
A lire aussi
-
Industries pétrolières et gouvernement espèrent désormais une baisse des prix des carburants à la pompe, après l'annonce d'un cessez-le-feu entre les Etats-Unis et l'Iran, qui sera au centre d'une réunion de la filière avec des ministres jeudi à Bercy. L'annonce ... Lire la suite
-
La commission d'enquête sur l'audiovisuel public s'est achevée mercredi sur d'ultimes accrochages entre la patronne de France Télévisions, Delphine Ernotte Cunci, et le député UDR Charles Alloncle, dont le rapport dans une quinzaine de jours risque de faire de ... Lire la suite
-
Quatre agriculteurs de la Coordination rurale (CR) de Haute-Garonne, dont son président départemental, ont été condamnés mercredi à Toulouse à quatre mois de prison avec sursis pour dégradations en réunion de transformateurs Enedis en marge du mouvement de colère ... Lire la suite
-
Les ambulanciers, mobilisés mercredi à l'appel de leurs syndicats, ont été reçus au ministère de la Santé, a annoncé le ministère. Les deux principaux syndicats d'ambulanciers privés ont appelé à débrayer mercredi avec des mots d'ordre différents, l'un visant les ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer