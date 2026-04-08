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Legrand : repasse en 5 séances de 128 à 148E
information fournie par Zonebourse 08/04/2026 à 19:23

Legrand repasse en 5 séances de 128 à 148E: ce 8 avril, c'est l'ouverture d'un "gap" géant au-dessus de 138,1E et réouvre à 147,8E.
Le titre pourrait s'en aller refermer le "gap" des 153,15E du 27 février, et il ne sera plus très loin d'aller retracer le zénith des 155,8E du 28 février.
Mais la structure haussière est fragile et d'importants "gaps" traduisent une succession de "FOMO" et de ventes panique (10,18, 25 mars, 1er avril), ce qui n'est pas rassurant.

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