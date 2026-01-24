 Aller au contenu principal
Le vice-président Vance dit à la Corée du Sud qu'il espère que le différend relatif à l'affaire Coupang pourra être résolu de manière équitable, selon le Premier ministre
information fournie par Reuters 24/01/2026 à 04:58

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

La Corée du Sud s'emploie à expliquer aux États-Unis que l'enquête sur Coupang ne constitue pas une action contre les entreprises américaines

*

Les investisseurs américains d'une entreprise de commerce électronique ayant des activités importantes en Corée du Sud souhaitent que Washington prenne des mesures

*

Coupang a suscité des réactions négatives après avoir révélé la fuite de données concernant 33 millions de clients

(Remaniement des titres 1 et 4, modification de l'origine dans le paragraphe 1, ajout du contexte dans les paragraphes 2-3 et 10, tentative d'obtenir des commentaires de la Maison Blanche et de l'USTR dans les paragraphes 5 et 9, commentaires de l'envoyé commercial sud-coréen dans les paragraphes 7-8 et les puces) par Jack Kim

Le vice-président JD Vance a exprimé l'espoir que les questions relatives à la société américaine de commerce électronique Coupang, découlant d'une fuite massive de données, puissent être résolues équitablement afin d'éviter les tensions, a déclaré vendredi le Premier ministre sud-coréen Kim Min-seok.

Deux importants investisseurs américains dans Coupang ont demandé au gouvernement américain d'examiner l'enquête menée par la Corée du Sud sur Coupang, qui, selon eux, est discriminatoire à l'égard d'une entreprise américaine et nuit à ses activités.

Les autorités sud-coréennes se sont entretenues avec l'administration du président Donald Trump pour expliquer l'enquête sur les activités de Coupang en Corée du Sud, où la société mère, basée à Seattle, génère la majeure partie de son chiffre d'affaires.

"Le vice-président Vance a demandé que la question soit bien gérée par les deux gouvernements afin d'éviter les malentendus et l'escalade", a déclaré M. Kim aux journalistes sud-coréens à Washington après sa rencontre.

La Maison Blanche n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur la réunion en dehors des heures de bureau.

En novembre, Coupang a révélé que les données personnelles de plus de 33 millions de clients avaient été compromises, ce qui a provoqué une réaction brutale des législateurs sud-coréens et du public, ainsi qu'une vaste enquête et des poursuites judiciaires à l'encontre de l'entreprise.

Le ministre sud-coréen du commerce, Yeo Han-koo, a déclaré samedi qu'il avait expliqué au représentant américain au commerce, Jamieson Greer, que l'enquête menée par Séoul sur Coupang n'était pas une question commerciale.

"Le gouvernement mène actuellement une enquête de manière non discriminatoire et transparente, de la même manière que nous l'aurions fait pour toute entreprise coréenne ayant subi une fuite de données, et non parce qu'il s'agit d'une entreprise américaine", a déclaré M. Yeo à la presse à son retour de Davos, en Suisse, où il a rencontré M. Greer lors du Forum économique mondial.

Le bureau du représentant commercial n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Les actions des investisseurs américains et les commentaires de certains membres du Congrès ont fait craindre à la Corée du Sud que l'affaire Coupang ne dégénère en conflit commercial, au moment même où Séoul s'efforçait de mettre en œuvre un accord annoncé en novembre qui réduirait les droits de douane américains à l'encontre de ses exportations.

Cet accord de grande envergure en matière de commerce et de sécurité figure en tête de l'agenda de M. Kim avec les hauts fonctionnaires américains.

M. Kim a déclaré que lui et M. Vance ont également discuté de la manière dont Washington pourrait améliorer les liens avec la Corée du Nord et ont suggéré que M. Trump envisage d'envoyer un émissaire spécial à Pyongyang.

M. Trump et le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un se sont rencontrés à trois reprises au cours du premier mandat du président américain, mais Pyongyang n'a pas répondu directement aux appels renouvelés de Washington à reprendre le dialogue.

Valeurs associées

COUPANG RG-A
19,990 USD NYSE +0,23%
