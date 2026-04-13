Le vice-président de la BCE, Boris Vujcic, estime que les prix de l'énergie sont toujours les plus proches du scénario de base de la BCE

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Les prix actuels de l'énergie sont toujours les plus proches du scénario de base de la BCE et ne devraient pas influencer l'inflation et la croissance, a déclaré lundi Boris Vujcic, vice-président de la Banque centrale européenne, selon la télévision régionale N1.

Vujcic a déclaré que le système énergétique européen était désormais plus résistant aux chocs énergétiques causés par les affrontements au Moyen-Orient qu'il ne l'était en 2022, lorsque la Russie a envahi l'Ukraine, grâce à la diversification des approvisionnements.

"Nous ne sommes pas dans un scénario défavorable et encore moins dans un scénario très défavorable, que ce soit pour le pétrole ou pour le gaz", a déclaré Vujcic lors d'un forum financier en Croatie. "C'est une bonne nouvelle

Vujcic a déclaré que le choc énergétique était encore de faible intensité en raison du cessez-le-feu de deux semaines dans la guerre entre les États-Unis et l'Iran, mais que le marché pourrait être touché si la guerre s'intensifiait à nouveau.