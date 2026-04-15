Zelensky et Meloni promettent une coopération renforcée sur les drones

Volodymyr Zelensky et Giorgia Meloni à Rome le 15 avril 2026. ( AFP / Tiziana FABI )

La Première ministre italienne Giorgia Meloni et le président ukrainien Volodymyr Zelensky ont annoncé mercredi un renforcement de leur coopération en matière de défense, notamment dans la production de drones, à l'issue d'entretiens à Rome.

Un "partenariat stratégique, connu sous le nom de +Drone Deal+" devra permettre aux deux pays de "définir des objectifs communs, des domaines possibles de coopération et des mécanismes de révision périodique", ont précisé leurs ministères de la Défense dans un communiqué conjoint.

Cette coopération pourrait inclure des initiatives de recherche conjointe, des partenariats industriels et des initiatives d'investissement, "dans le but d’élargir le dialogue dans des domaines pertinents pour la défense moderne, tels que la logistique, la cybersécurité et la protection des infrastructures critiques".

"Nous avons longuement discuté aujourd’hui, notamment de la manière de renforcer notre coopération en matière de défense", a déclaré Giorgia Meloni lors d'une conférence de presse conjointe avec M. Zelensky.

"L’Italie, en particulier, est très intéressée par le développement d’une production conjointe, notamment dans le domaine des drones, secteur dans lequel nous savons bien que l’Ukraine est devenue, ces dernières années, un pays de référence", a-t-elle précisé.

Volodymyr Zelensky s’était rendu mardi à Berlin, où il a annoncé avec le chancelier allemand Friedrich Merz un partenariat stratégique centré sur la défense et les drones.

La guerre au Moyen-Orient a donné à Kiev l'occasion de mettre en avant son expertise en matière de drones, acquise au cours de plus de quatre années de conflit avec la Russie. M. Zelensky a ainsi dépêché des spécialistes et s'est rendu dans des pays visés par des attaques menées par l'Iran, allié de Moscou.

"L'Ukraine a mis au point un format particulier d'accord de sécurité, que nous appelons le format +Drone Deal+", a précisé Volodymyr Zelensky mercredi.

"Notre expertise, notre expérience militaire, nos capacités de défense dans les domaines des drones, des missiles, de la guerre électronique et de l'échange de données : nous proposons de combiner tout cela avec les capacités de nos partenaires, afin que nous puissions nous soutenir mutuellement", a-t-il expliqué par l’intermédiaire d’un interprète italien.

- Besoin de missiles -

"La priorité diplomatique numéro un pour l'Ukraine en ce moment, c'est la coopération en matière de défense aérienne", avait écrit le président sur X avant sa rencontre avec Mme Meloni.

Le système de défense antiaérienne stratégique franco-italien SAMP-T NG exposé au Salon international de l'aeronautique et de l'espace à l'aéroport du Bourget près de Paris, le 17 juin 2025 ( AFP / Bertrand GUAY )

"Nous avons besoin de missiles de défense aérienne chaque jour – chaque jour où les Russes poursuivent leurs frappes sur nos villes", avait-il ajouté, au lendemain d’attaques russes à travers l’Ukraine qui ont fait sept morts, dont un enfant, selon les autorités régionales.

M. Zelensky s'est également rendu en Norvège mardi, où il a de nouveau convenu avec le Premier ministre Jonas Gahr Store de renforcer la coopération en matière de défense et de sécurité.

Au lendemain de vives critiques du président américain Donald Trump concernant le refus de l'Italie de s'unir à la guerre contre l’Iran, Giorgia Meloni a réaffirmé la nécessité pour les États-Unis et l’Europe de travailler ensemble sur le dossier ukrainien.

"Un Occident divisé et une Europe fracturée seraient le seul véritable cadeau que nous pourrions faire à Moscou", a-t-elle estimé.

Mme Meloni a été l'une des plus proches alliées de Washington en Europe et a défendu la cause de Kiev auprès de Donald Trump. Mais leurs relations se sont détériorées en raison de la guerre en Iran, et le président américain a vivement critiqué la dirigeante italienne lors d'une interview mardi.

"Je suis sous le choc. Je pensais qu'elle avait du courage, mais je me suis trompé", a-t-il déclaré au quotidien italien Il Corriere della Sera.

Le président ukrainien fait pression sur les pays européens pour qu'ils rejoignent le programme PURL, lancé l'année dernière et qui permet à l'Ukraine de recevoir du matériel américain financé par les pays européens.

L'Italie a envoyé des armes à Kiev – notamment le système franco-italien de défense aérienne SAMP/T – mais n'a pas adhéré à PURL.