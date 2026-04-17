Guerre au Moyen-Orient: les derniers développements

Des partisans du Hezbollah célèbrent le cessez-le-feu dans la banlieue sud de Beyrouth, le 17 avril 2026 ( AFP / ibrahim AMRO )

Voici les derniers développements en lien avec la guerre au Moyen-Orient, vendredi :

- Embouteillages pour accéder au sud du Liban

Des journalistes de l'AFP ont vu des embouteillages monstres se former devant l'unique pont permettant encore de traverser le fleuve Litani pour rejoindre le sud du Liban, des automobilistes patientant des heures dans l'espoir de retourner chez eux après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu.

L'armée israélienne a pourtant averti qu'elle maintenait son déploiement terrestre dans cette région, et a ordonné à la population de ne pas revenir. L'armée libanaise a également appelé les personnes déplacées à s'abstenir de rentrer immédiatement chez elles à ce stade.

- L'armée libanaise accuse Israël de violation du cessez-le-feu

L'armée libanaise a accusé vendredi Israël d'avoir commis des "actes d'agression" et des bombardements en violation de la trêve entrée en vigueur à minuit dans le pays, le Hezbollah annonçant de son côté avoir attaqué des soldats israéliens en représailles.

- Trump espère que le Hezbollah se comportera "bien"

Le président américain Donald Trump, le 16 avril 2026 à Las Vegas ( AFP / Jim WATSON )

Donald Trump a déclaré jeudi espérer que le mouvement islamiste libanais Hezbollah se comporterait "bien" pendant le cessez-le-feu avec Israël.

"J'espère que le Hezbollah se comportera bien pendant cette importante période. Ce sera un GRAND moment pour eux s'ils font cela. Assez de tueries. Nous devons enfin avoir la PAIX", a déclaré le président américain sur sa plateforme Truth Social.

"C'était peut-être un jour historique pour le Liban. Il se passe de bonnes choses !!!", a-t-il également écrit.

- Le chef de l'ONU appelle "tous les acteurs" à respecter le cessez-le-feu

Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres, saluant le cessez-le-feu entre le Liban et Israël, a appelé "tous les acteurs" à le respecter "pleinement", a indiqué jeudi son porte-parole dans un communiqué.

- Le Liban s'engage à empêcher toute attaque du Hezbollah contre Israël

Le Liban s'engage à prendre des "mesures concrètes" pour empêcher toute attaque du Hezbollah contre Israël dans le cadre du cessez-le-feu entre les deux pays, a indiqué la diplomatie américaine dans un communiqué.

"A compter du 16 avril 2026, à 17H00 (21H00 GMT), et avec le soutien de la communauté internationale, le gouvernement libanais prendra des mesures concrètes pour empêcher le Hezbollah et tous les autres groupes armés non-étatiques rebelles présents sur le territoire libanais de mener des attaques, des opérations ou des activités hostiles contre des cibles israéliennes", selon le texte.

- Trump affirme que l'Iran a accepté de céder son uranium enrichi

Dans une rue de Téhéran, le 16 avril 2026 ( AFP / - )

Donald Trump a déclaré que l'Iran avait accepté de céder son uranium enrichi, l'une des exigences des Etats-Unis pour parvenir à un accord avec Téhéran.

"Ils ont accepté de nous rendre la poussière nucléaire", a déclaré le président américain à des journalistes, utilisant le terme qu'il emploie pour désigner les stocks d'uranium enrichi, en ajoutant: "Il y a de très bonnes chances que nous parvenions à un accord".

- Le Hezbollah va respecter le cessez-le-feu si Israël arrête de le viser, dit un député

Le Hezbollah libanais va respecter le cessez-le-feu à condition qu'Israël arrête complètement les hostilités, dont les assassinats qui visent ses membres, a affirmé jeudi à l'AFP un député de la formation pro-iranienne.

"Nous allons respecter le cessez-le-feu de manière prudente (...) à condition qu'il s'agisse d'un arrêt global des hostilités contre nous et qu'Israël ne l'exploite pas pour mener des assassinats", a déclaré le député Ibrahim Moussaoui.

- Netanyahu et Aoun seront reçus à la Maison Blanche

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et le président libanais Joseph Aoun se rendront à la Maison Blanche pour une rencontre conjointe avec Donald Trump "au cours des quatre ou cinq prochains jours", a déclaré jeudi le président américain, après avoir annoncé que les deux pays étaient tombés d'accord sur une trêve.

- Washington maintiendra son blocus des ports iraniens "aussi longtemps qu'il faudra"

Les Etats-Unis maintiendront "aussi longtemps qu'il faudra" leur blocus des ports iraniens, en vigueur depuis lundi, a affirmé le ministre de la Défense américain Pete Hegseth, qui a menacé de bombarder l'Iran si Téhéran faisait "le mauvais choix".