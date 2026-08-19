Le Venezuela signe des accords avec Hunt Oil et SLB, selon la ministre du Pétrole

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Les autorités vénézuéliennes ont signé mardi un contrat de partage de production portant sur deux zones pétrolières terrestres avec le producteur américain Hunt Oil, ainsi qu'un accord de partenariat avec la société américaine de services pétroliers SLB SLB.N pour la réalisation d'études sur les gisements dans ce pays membre de l'OPEP, a déclaré la ministre du Pétrole, Paula Henao, à la télévision d'État.

Ces entreprises avaient signé des accords préliminaires avec le Venezuela plus tôt dans l'année. La portée de ces nouveaux accords n'était pas immédiatement claire.