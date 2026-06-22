Le trafic de pétroliers dans le détroit d'Ormuz reprend après un ralentissement dû aux inquiétudes liées à la traversée

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* Quatre méthaniers qatariens sur lest se dirigent vers le détroit d'Ormuz ce lundi, selon les données de suivi des navires

* Trois superpétroliers (VLCC) ont quitté le détroit dimanche

* Plus de 25 millions de barils de pétrole iranien ont transité par le détroit depuis lundi dernier, selon la télévision d'État iranienne

(Mise à jour avec des détails supplémentaires sur les traversées du détroit et des commentaires dans les paragraphes 3 à 5 et 8) par Florence Tan, Emily Chow et Jonathan Saul

Des pétroliers et des méthaniers ont traversé le détroit d’Ormuz lundi, signe d’une reprise progressive du trafic après que l’Iran a annoncé avoir de nouveau fermé cette voie maritime au cours du week-end, selon les données de suivi maritime. L’Iran avait levé son blocus de facto du détroit d’Ormuz la semaine dernière après avoir conclu un cessez-le-feu de 60 jours avec les États-Unis, le temps que se poursuivent les négociations en vue d’un accord de paix définitif . Cependant, les Gardiens de la Révolution de Téhéran ont déclaré samedi que le détroit était à nouveau fermé, en réponse aux frappes israéliennes au Liban, ce qui a entraîné une baisse du nombre de traversées.

Quatre méthaniers contrôlés par le Qatar se sont dirigés vers le golfe et ont traversé le détroit lundi, tandis que deux superpétroliers, pouvant transporter jusqu’à 4 millions de barils de pétrole brut, ont pénétré dans le golfe; l’un d’entre eux a indiqué comme destination le port irakien de Bassorah, selon les données de suivi des navires et l’analyse de Kpler. Deux pétroliers de plus petite taille, transportant un peu moins de 2 millions de barils de pétrole au total, ont quitté le détroit d’Ormuz pour rejoindre le golfe d’Oman lundi, comme l’ont montré d’autres données de suivi des navires sur la plateforme MarineTraffic. “Bien que le nombre quotidien de transits reste inférieur aux 125 traversées enregistrées avant le début des hostilités avec l’Iran, la tendance est positive”, a indiqué lundi le courtier maritime Clarksons dans une note. Il pourrait y avoir davantage de navires empruntant le détroit avec leurs transpondeurs éteints, sans compter les pannes signalées concernant les données de suivi AIS, ont indiqué des sources du secteur maritime. L’AIS est le système de suivi utilisé par les opérateurs pour obtenir des informations sur les mouvements des navires. Cinq navires ont franchi le détroit dimanche, contre 26 repérés la veille, selon les données de Kpler. Parmi eux figuraient trois très grands pétroliers transportant chacun 2 millions de barils de pétrole brut saoudien et de fioul, dont l’un faisait route vers le Japon. “Le trafic dans le détroit d’Ormuz a commencé à augmenter, les navires commerciaux continuant à emprunter la route vers le sud… via les eaux territoriales omanaises et via la route nord contrôlée par l’Iran”, a indiqué lundi le Centre d’information maritime conjoint (Joint Maritime Information Center), dirigé par la marine américaine, dans un communiqué. Quatre méthaniers — le Wadi Al Sail, le Mekaines, l’Al Sadd et le Mesaimeer — ont pénétré lundi dans le détroit par la route iranienne pour la première fois depuis le début de la guerre américano-israélienne contre l’Iran, selon les données de suivi des navires fournies par Kpler.

QatarEnergy, dont les exportations de GNL ont été fortement réduites depuis le début de la guerre le 28 février, n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Le vraquier Summit Success, battant pavillon des Îles Marshall, est également entré dans le golfe lundi, selon les données de LSEG.

LES EXPORTATIONS DE PÉTROLE SE POURSUIVENT

Le Commandement central américain a indiqué que 55 navires marchands avaient transité par le détroit samedi, transportant plus de 17 millions de barils de pétrole destinés aux marchés mondiaux. Parmi les navires ayant quitté le détroit samedi, on comptait trois superpétroliers (VLCC) transportant du brut en provenance des Émirats arabes unis, du Koweït et d’Irak, ainsi que trois pétroliers transportant divers produits pétroliers, selon ces données.

Treize navires sont entrés dans le détroit samedi, dont deux superpétroliers (VLCC), selon ces données. Depuis lundi dernier, plus de 25 millions de barils de pétrole iranien ont franchi la ligne de blocus virtuel, a déclaré dimanche à la télévision d'État le directeur de la Compagnie nationale iranienne du pétrole, Hamid Bovard. Trois superpétroliers (VLCC) soumis à des sanctions — l’Elva, le Virgo et le Vigor — transportant du pétrole iranien chargé sur l’île de Kharg entre fin avril et début mai quittaient le détroit lundi, selon les données de LSEG et de Kpler. Les producteurs du Golfe, Abu Dhabi National Oil Co et Kuwait Petroleum Corp , ont lancé des appels d’offres pour la vente de brut, avec la possibilité de charger les cargaisons à l’intérieur ou à l’extérieur du détroit d’Ormuz. Deux navires exploités par la Corée du Sud ont également traversé le détroit la semaine dernière à la suite de l’accord de paix provisoire, a déclaré lundi le ministère des Océans et de la Pêche de Séoul, sans les nommer. Un porte-parole de l’Association japonaise des armateurs a déclaré que le nombre de navires liés au Japon restant dans le Golfe était tombé à 37, contre 45 au début du conflit.

Par ailleurs, deux méthaniers contrôlés par l’ADNOC livraient lundi des cargaisons en Inde, après avoir récemment quitté le détroit, selon les données de Kpler et de LSEG. Le méthanier Al Hamra effectuait son déchargement au terminal GNL d’Ennore, tandis que le méthanier Mubaraz devait décharger sa cargaison au terminal de Kochi mardi, selon ces données. Les deux méthaniers avaient été repérés pour la dernière fois en ballast et à l’est du détroit entre fin mai et début juin, avant de réapparaître ce week-end sur les données de suivi des navires, au large des côtes indiennes avec leur cargaison à bord. “Conformément à notre politique, nous ne faisons aucun commentaire sur la position, les mouvements et les itinéraires de nos navires, ni sur les rapports émanant de tiers”, a déclaré l’ADNOC.

L’Al Hamra et le Mubaraz ont désormais chacun effectué deux voyages “à l’aveugle” au départ d’Ormuz depuis le début de la guerre.