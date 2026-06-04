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Le titre Quantinuum de Honeywell s'envole lors de son introduction en bourse après une offre publique initiale revalorisée à 1,68 milliard de dollars
information fournie par Reuters 04/06/2026 à 20:05

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 juin - ** Le titre de Quantinuum, filiale de Honeywell,

QNT.O , a bondi de 18,9 %; il affichait dernièrement une hausse de 8,7 % à 65,21 $

** Le titre a ouvert à 68 $, contre un prix d'offre de 60 $

** QNT a vendu 28 millions d'actions dans le cadre d'une offre élargie au-delà de la dernière fourchette de prix commercialisée de 53 à 55 dollars par action, afin de lever 1,68 milliard de dollars

** Les avancées dans cette technologie en pleine expansion ont alimenté les paris selon lesquels les machines quantiques pourraient à terme surpasser les ordinateurs classiques sur certaines tâches complexes

** Les entreprises liées à la technologie quantique se négocient à l'extrémité du spectre de risque des actions. Il faut donc s'attendre à ce que seules quelques-unes de ces introductions en bourse finissent par rapporter de l'argent aux investisseurs, tandis que beaucoup afficheront des performances inférieures aux attentes et échoueront – Josef Schuster, directeur général d'IPOX

** "Le fait que les investisseurs financent ces opérations souligne la force de l'écosystème des marchés de capitaux américains, qui est le plus profond, le plus avancé et le plus performant au monde", a déclaré Schuster

** J.P. Morgan et Morgan Stanley ont agi en tant que co-chefs de file actifs pour l'opération

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