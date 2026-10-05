Le titre PTC s'envole après que Schneider Electric a conclu un accord de rachat de 22,6 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 octobre - ** Le titre de l'éditeur de logiciels PTC PTC.O progresse de 34,6 % à 193,8 dollars en pré-ouverture

** Le groupe français Schneider Electric SCHN.PA a accepté de racheter PTC dans le cadre d'une opération entièrement en numéraire valorisant le capital de la société à environ 22,6 milliards de dollars

** L'offre de 205 dollars par action, qui implique une valeur d'entreprise de 23,7 milliards de dollars, représente une prime de 42,3 % par rapport au dernier cours de clôture de PTC

** Il s’agit de la plus importante acquisition jamais réalisée par SCHN, selon les données de LSEG

** Cette opération s'inscrit dans la poursuite de l'offensive de SCHN dans le secteur des logiciels, après la conclusion en juin d'un accord visant l'acquisition de Cognite Holding , un fournisseur privé de logiciels d'IA et de données industrielles

** À la clôture d'hier, l'action PTC avait reculé de 17,3 %, tandis que celle de SCHN avait progressé de 17,4 % depuis le début de l'année