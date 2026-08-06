Le titre Honeywell Aerospace s'effondre alors que la révision à la baisse des prévisions le place « en position de retard dès le départ »

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des cours des actions tout au long du texte; ajout des commentaires des courtiers aux paragraphes 5, 6 et 10)

L'action Honeywell Aerospace HONA.O a chuté de 26 % jeudi, au lendemain d'une annonce indiquant que des problèmes de chaîne d'approvisionnement avaient contraint l'entreprise à revoir à la baisse son objectif de chiffre d'affaires annuel et à publier des prévisions de bénéfices inférieures aux estimations.

Les actions de ce fournisseur du secteur aérospatial, qui affichaient en fin de séance une baisse d’environ 20 %, sont en passe de connaître leur pire journée depuis leur introduction en bourse, si cette baisse se confirme.

La société, qui a fait son entrée au Nasdaq il y a environ un mois après s’être séparée de Honeywell, a déclaré que les contraintes d’approvisionnement l’obligeaient à donner la priorité aux livraisons destinées à Boeing BA.N et à Airbus

AIR.PA , au détriment de son activité de pièces de rechange, pourtant source de revenus et de marges.

Le fabricant de moteurs d’avion, de pièces détachées et de systèmes de défense prévoit une croissance organique de son chiffre d’affaires de 4% à 5% d’ici 2026, en baisse par rapport à ses prévisions antérieures qui tablaient sur une hausse de 7% à 9%. Il table sur un bénéfice par action ajusté annuel compris entre 7,60 et 7,90 dollars, en deçà des prévisions des analystes qui s’établissaient à 8,86 dollars, selon les données compilées par LSEG.

J.P. Morgan a abaissé son objectif de cours sur Honeywell Aerospace à 235 dollars, contre 255 dollars auparavant, ce qui représente le plus bas niveau du marché, estimant que « son décalage par rapport à ses concurrents devrait se creuser à la suite de ces résultats ».

La société ayant déjà enregistré quelques résultats inférieurs aux prévisions cette année, les analystes de la société de courtage s’attendent à ce que les investisseurs attendent des résultats confirmés.

Jefferies, qui affiche également un objectif de cours de 235 dollars, a déclaré que les investisseurs étaient perplexes face à une croissance de seulement 4% pour une entreprise du secteur aéronautique.

Le bénéfice par action ajusté de Honeywell Aerospace au deuxième trimestre a chuté de 32% par rapport à l’année précédente, à 1,87 dollar, tandis que le chiffre d’affaires a progressé de 5% pour atteindre 4,52 milliards de dollars, ces deux chiffres étant inférieurs aux attentes des analystes.

« Il s’agit en réalité de réajuster les prévisions en fonction de ce que nous observons au niveau de la chaîne d’approvisionnement. Et c’est là que nous avons été le plus touchés, à savoir par l’absence d’accélération de cette offre », a déclaré le directeur financier Josh Jepsen à Reuters lors d’un entretien.

Toutefois, même si les goulots d’étranglement de la chaîne d’approvisionnement révélés hier soir « ont placé HONA en position de retard… ce déficit ne semble pas insurmontable à ce stade », ont noté les analystes de J.P. Morgan, dirigés par Seth M. Seifman.