Le titre Haemonetics s'envole alors que CSL prévoit de faire passer tous ses centres de collecte de plasma américains à ses appareils

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8 octobre - ** Le titre du fabricant de matériel médical Haemonetics HAE.N s'envole de près de 16 % pour atteindre 117,81 dollars

** Le titre a atteint 120,61 dollars plus tôt dans la séance, son plus haut niveau depuis début 2021

** La société indique que CSL Plasma, une filiale de l'australien CSL CSL.AX , prévoit de faire passer l'ensemble de ses centres de collecte de plasma aux États-Unis aux appareils et kits NexSys de HAE d'ici fin 2027

** CSL a également mis fin à son accord avec Terumo

4543.T , concurrent de HAE — BTIG

** Ce changement permettrait de regagner des parts de marché que HAE avait commencé à perdre en 2021, lorsque CSL, alors son plus gros client dans le secteur du plasma, avait annoncé qu’il ne renouvellerait pas son contrat d’approvisionnement aux États-Unis

** BTIG estime que cette activité pourrait ajouter environ 60 cents par an au BPA ajusté, sur la base des quelque 155 millions de dollars que HAE a tirés des activités américaines de CSL au cours de l’exercice 2024, mais précise que le chiffre d’affaires et les marges réels ne sont pas encore connus

** La société de courtage maintient sa recommandation “acheter” et relève son objectif de cours de 110 à 130 dollars, estimant que cet accord apaise les craintes de perte de parts de marché et améliore les perspectives de croissance des ventes

** En tenant compte des fluctuations de la séance, le titre affiche une hausse de 49,46 % depuis le début de l’année