Le titre de l'australien Santos atteint son plus haut niveau depuis six semaines

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)

24 juillet - ** L'action de la société australienne Santos STO.AX progresse de 2,9 % à 8,080 dollars australiens, son plus haut niveau depuis le 12 juin

** Le titre a progressé de 5 % depuis le début de la semaine et devrait enregistrer sa troisième hausse hebdomadaire consécutive si la tendance se maintient

** Morningstar prévoit une nouvelle hausse du cours de l'action de ce géant du pétrole et du gaz au second semestre, soulignant l'effet différé de la hausse des prix du GNL

** Le cabinet d'analyse financière estime que d'ici 2027, les projets Barossa et Pikka de Santos permettront d'augmenter la production de 30 %

** Santos a revu à la baisse ses prévisions de production annuelle jeudi , les ramenant à une fourchette comprise entre 99 millions de barils équivalent pétrole (boe) et 105 millions de boe, contre ses prévisions antérieures de 101 à 111 millions de boe

** Le chiffre d'affaires de la société au deuxième trimestre a progressé de 5 % pour atteindre 1,35 milliard de dollars, mais n'a pas atteint l'estimation consensuelle de Visible Alpha, qui s'élevait à 1,57 milliard de dollars

** Citi estime que les flux de trésorerie plus solides de Santos au second semestre devraient permettre d'améliorer les rendements pour les actionnaires, et s'attend à une révision du cadre de gestion du capital lors de la publication des résultats annuels

** L'action Santos affiche une hausse de 31 % depuis le début de l'année