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Le sommet UE-Golfe prévu le 24/10 à Ryad est reporté
information fournie par Reuters 15/10/2026 à 14:01

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Le sommet prévu le 24 octobre à Ryad entre l'Union européenne et le Conseil de coopération du Golfe (CCG) a été reporté jeudi pour des raisons de sécurité, en raison notamment des attaques répétées des Houthis contre l'Arabie saoudite qui perturbent le trafic aérien.

L'aéroport international King Khalid de Ryad est pour l'heure fermé.

Si le Conseil de coopération du Golfe invoque des questions de sécurité dans un communiqué, l'Union européenne n'avance pas de raisons précises pour sa part, indiquant simplement qu'une nouvelle date sera annoncée dans les meilleurs délais.

L'UE souligne attacher "un grande importance stratégique" à ses relations avec les Etats du Golfe et rester déterminée à approfondir le partenariat.

(Reportage Andrew Gray, Lili Bayer, Timour Azhari, Amina Ismail, Jana Choukair, version française Sophie Louet, édité par Augustin Turpin)

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