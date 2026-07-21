Le secteur du charbon exhorte l'administration Trump à financer les centrales électriques existantes et les nouvelles installations

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Timothy Gardner

Un conseil du charbon chargé de conseiller l’administration Trump a exhorté mardi le ministère américain de l’Énergie à apporter un soutien financier, notamment sous forme de garanties de prêts et de subventions, afin d’aider les centrales à charbon existantes et d’en construire de nouvelles.

Le président Donald Trump, qui souhaite relancer l'industrie charbonnière américaine, a rétabli l'année dernière le Conseil national du charbon, dont le mandat avait expiré sous l'administration de l'ancien président Joe Biden. Parmi ses membres figurent des dirigeants des sociétés charbonnières Peabody Energy BTU.N , Warrior Met Coal HCC.N et Core Natural Resources CNR.N .

* Lors d’une réunion à Washington, le conseil a formulé 19 recommandations à l’intention de l’administration, notamment un soutien financier – sous forme de subventions et de prêts du ministère de l’Énergie (DOE) – destiné aux centrales à charbon existantes et nouvelles ainsi qu’aux chaînes d’approvisionnement.

* Il a également recommandé que le gouvernement fédéral conclue des contrats d’achat d’électricité et investisse dans les infrastructures charbonnières.

* Le bureau des prêts du DOE, désormais connu sous le nom d’Office of Energy Dominance Financing, avait été utilisé par les administrations démocrates principalement pour financer des entreprises du secteur des énergies émergentes, telles que l’énergie solaire et éolienne, les véhicules électriques et le transport d’électricité.

* Le DOE n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire concernant la demande du conseil visant à obtenir un financement de l’agence pour les centrales à charbon.

* Le conseil a également recommandé d’identifier et de lever les obstacles réglementaires, financiers et autres à la construction de nouvelles centrales.

* La production de charbon aux États-Unis a augmenté d’environ 3% l’année dernière pour atteindre environ 528 millions de tonnes, en raison d’une demande croissante en électricité et de la hausse des prix du gaz. L’augmentation de la consommation de charbon aux États-Unis a contribué à faire grimper les émissions mondiales de carbone l’année dernière.

* Le Conseil a également appelé l’Agence de protection de l’environnement (EPA) à finaliser l’abrogation des réglementations sur les gaz à effet de serre applicables aux centrales à charbon nouvelles et existantes, ainsi qu’à la rationalisation des concessions fédérales de charbon par le ministère de l’Intérieur.

* Le charbon a représenté environ 17% de la production d’électricité aux États-Unis en 2025, soit une légère hausse par rapport à l’année précédente.