Le secrétaire au Trésor déclare que la croissance économique sera plus lente ce trimestre en raison de la guerre

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Le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, a déclaré mercredi à la chaîne CNBC que l'économie serait plus lente ce trimestre en raison de la guerre contre l'Iran, mais qu'elle était en bonne santé et qu'elle rebondirait, ajoutant que les prix du pétrole ne semblaient pas peser sur les attentes en matière d'inflation.