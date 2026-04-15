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Le secrétaire au Trésor déclare que la croissance économique sera plus lente ce trimestre en raison de la guerre
information fournie par Reuters 15/04/2026 à 14:38

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, a déclaré mercredi à la chaîne CNBC que l'économie serait plus lente ce trimestre en raison de la guerre contre l'Iran, mais qu'elle était en bonne santé et qu'elle rebondirait, ajoutant que les prix du pétrole ne semblaient pas peser sur les attentes en matière d'inflation.

Guerre en Iran

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