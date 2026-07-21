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L'Europe ouvre sur de faibles variations, entre Moyen-Orient et résultats d'entreprises
information fournie par Reuters 21/07/2026 à 11:05

La bourse Euronext, située dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris

La bourse Euronext, située dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris

Les principales Bourses européennes ‌évoluent sur de faibles variations mardi en début de séance, les ​investisseurs surveillant l'évolution du conflit au Moyen-Orient et analysant une série de résultats d'entreprises.

À Paris, le CAC 40 perd 0,03% à 8.337,87 ​points vers 07h32 GMT. À Francfort, le Dax perd également 0,03% et à Londres, ​le FTSE 100 cède 0,30%.

L'indice EuroStoxx ⁠50 grappille 0,25%, le FTSEurofirst 300 0,05% et le Stoxx ‌600 cède 0,01%.

Les opérateurs restent inquiets face à la récente recrudescence des tensions au Moyen-Orient, qui s'est traduite par ​une dixième nuit ‌consécutive d'attaques entre les États-Unis et l'Iran et ⁠menace à nouveau l'approvisionnement énergétique.

On observe toutefois une certaine accalmie dans les prix du brut après des informations relatives aux efforts diplomatiques ⁠visant à sauver ‌le protocole d'accord signé par Washington et Téhéran le ⁠17 juin, un représentant iranien de haut rang ayant déclaré ‌lundi à Reuters que les médiateurs avaient proposé une ⁠trêve de dix jours.

Le marché analyse également une nouvelle ⁠série de résultats ‌d'entreprise publiés au cours des dernières heures.

À Paris, le spécialiste de ​la santé animale Virbac gagne ‌3,6% après avoir fait état lundi d'une hausse de son chiffre d'affaires au deuxième ​trimestre et annoncé viser le haut de la fourchette de ses objectifs annuels.

Maurel&Prom prend 2,4%, l'opérateur pétrolier français ayant ⁠publié un bond de 27% de son chiffre d'affaires.

Ailleurs en Europe, Julius Baer perd 4,4% et Compass 2,5% après leurs publications respectives.

Au niveau sectoriel, la technologie progresse de 0,85%, portée par un rebond du secteur des semi-conducteurs déjà observé mardi matin sur les marchés ​asiatiques.

(Rédigé par Diana Mandiá)

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