Novartis: Bénéfice en hausse au T2 malgré la concurrence accrue des génériques

Le logo Novartis est visible sur un bâtiment du laboratoire pharmaceutique suisse Novartis à Rotkreuz

21 juillet - Novartis a fait état ‌mardi d'un résultat d'exploitation de base au deuxième trimestre supérieur aux ​attentes, porté par les ventes soutenues de médicaments contre le cancer et la sclérose en plaques, même si la concurrence des génériques s'intensifie ​pour Entresto, son médicament cardiovasculaire le plus vendu.

Le laboratoire suisse a enregistré un résultat ​d'exploitation trimestriel du groupe, ajusté des ⁠éléments exceptionnels, de 5,94 milliards de dollars (5,20 milliards d'euros), alors ‌que les analystes tablaient en moyenne sur environ 5,31 milliards de dollars, selon un consensus Visible Alpha.

Novartis, dont ​la capitalisation boursière ‌s'élève à 315 milliards de dollars, traverse actuellement sa ⁠période la plus difficile en matière d’expirations de brevets, notamment pour Entresto, son médicament phare contre l’insuffisance cardiaque, qui représentait 14% du ⁠chiffre d’affaires net ‌total l’année dernière.

Les ventes d’Entresto ont reculé de 50% ⁠au deuxième trimestre, pénalisées par la concurrence des génériques sur ‌son principal marché, les États-Unis, et se sont établies ⁠à 1,18 milliard de dollars, soit légèrement en-deçà ⁠des prévisions des analystes ‌qui tablaient sur 1,23 milliard de dollars.

Le médicament perdra son exclusivité ​de brevet en Europe à ‌partir de novembre, et Novartis s'attend à ce que la baisse des ventes soit ​moins marquée au cours du second semestre. Les ventes d’Entresto avaient déjà reculé de 42% au premier trimestre.

Novartis s’appuie sur ⁠ses médicaments anticancéreux Kisqali et Scemblix, qui ont enregistré une croissance respective de 44% et 89% au cours du trimestre, ainsi que sur sa récente série d’opérations commerciales pour compenser les expirations de brevets.

(Rédigé par Marleen Kaesebier et Bhanvi Satija, Version française Matthieu Huchet, ​édité par Augustin Turpin)