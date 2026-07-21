 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Novartis: Bénéfice en hausse au T2 malgré la concurrence accrue des génériques
information fournie par Reuters 21/07/2026 à 08:00

Le logo Novartis est visible sur un bâtiment du laboratoire pharmaceutique suisse Novartis à Rotkreuz

Le logo Novartis est visible sur un bâtiment du laboratoire pharmaceutique suisse Novartis à Rotkreuz

21 juillet - Novartis a fait état ‌mardi d'un résultat d'exploitation de base au deuxième trimestre supérieur aux ​attentes, porté par les ventes soutenues de médicaments contre le cancer et la sclérose en plaques, même si la concurrence des génériques s'intensifie ​pour Entresto, son médicament cardiovasculaire le plus vendu.

Le laboratoire suisse a enregistré un résultat ​d'exploitation trimestriel du groupe, ajusté des ⁠éléments exceptionnels, de 5,94 milliards de dollars (5,20 milliards d'euros), alors ‌que les analystes tablaient en moyenne sur environ 5,31 milliards de dollars, selon un consensus Visible Alpha.

Novartis, dont ​la capitalisation boursière ‌s'élève à 315 milliards de dollars, traverse actuellement sa ⁠période la plus difficile en matière d’expirations de brevets, notamment pour Entresto, son médicament phare contre l’insuffisance cardiaque, qui représentait 14% du ⁠chiffre d’affaires net ‌total l’année dernière.

Les ventes d’Entresto ont reculé de 50% ⁠au deuxième trimestre, pénalisées par la concurrence des génériques sur ‌son principal marché, les États-Unis, et se sont établies ⁠à 1,18 milliard de dollars, soit légèrement en-deçà ⁠des prévisions des analystes ‌qui tablaient sur 1,23 milliard de dollars.

Le médicament perdra son exclusivité ​de brevet en Europe à ‌partir de novembre, et Novartis s'attend à ce que la baisse des ventes soit ​moins marquée au cours du second semestre. Les ventes d’Entresto avaient déjà reculé de 42% au premier trimestre.

Novartis s’appuie sur ⁠ses médicaments anticancéreux Kisqali et Scemblix, qui ont enregistré une croissance respective de 44% et 89% au cours du trimestre, ainsi que sur sa récente série d’opérations commerciales pour compenser les expirations de brevets.

(Rédigé par Marleen Kaesebier et Bhanvi Satija, Version française Matthieu Huchet, ​édité par Augustin Turpin)

Résultats d'entreprise
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La Fed aux ordres de Trump ?
    La Fed aux ordres de Trump ?
    information fournie par Ecorama 21.07.2026 09:20 

    L'arrivée de Kevin Warsh marque-t-elle un tournant pour la banque centrale américaine ? Entre indépendance de la Fed, politique de taux et nouvelles méthodes de pilotage, quels changements faut-il attendre ? L'analyse de Thibault Prébay, auteur et économiste indépendant. ... Lire la suite

  • ( AFP / PATRICK T. FALLON )
    SpaceX publiera ses résultats le 4 août, une première depuis son entrée en Bourse
    information fournie par Boursorama avec AFP 21.07.2026 09:11 

    SpaceX publiera ses résultats trimestriels le 4 août après Bourse, une première depuis son introduction à Wall Street, selon un avis publié lundi sur son site officiel, un événement très attendu alors que le cours du titre s'est récemment replié. Le groupe aérospatial, ... Lire la suite

  • Le siège d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris, dans le quartier d'affaires de La Défense, le 9 octobre 2025 ( AFP / Ludovic MARIN )
    Les Bourses européennes ouvrent sans grand élan
    information fournie par AFP 21.07.2026 09:10 

    Les Bourses européennes ont ouvert sans fort élan mardi, prises entre le rebond des valeurs tech constaté sur les places asiatiques et le risque géopolitique toujours élevé au Moyen-Orient. Dans les premiers échanges, la Bourse de Paris prenait 0,14%, Francfort ... Lire la suite

  • La santé mentale : pourquoi c’est un thème d'investissement majeur en Bourse !
    La santé mentale : pourquoi c’est un thème d'investissement majeur en Bourse !
    information fournie par Ecorama 21.07.2026 09:05 

    Longtemps délaissée par les investisseurs, la santé mentale s'impose aujourd'hui comme un nouveau thème de croissance. Intelligence artificielle, vieillissement de la population, innovations thérapeutiques… Pourquoi Wall Street s'y intéresse-t-elle autant ? L'analyse ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
89,2 +0,44%
2CRSI
26,62 +1,53%
CAC 40
8 344,65 +0,05%
VALERIO THERAPEUTICS
0,879 +5,90%
TOTALENERGIES
72,26 +1,57%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank