Novartis: Bénéfice en hausse au T2 malgré la concurrence accrue des génériques

Le logo Novartis est visible sur un bâtiment du laboratoire pharmaceutique suisse Novartis à Rotkreuz
21 juillet - Novartis a fait état mardi d'un résultat d'exploitation de base au deuxième trimestre supérieur aux attentes, porté par les ventes soutenues de médicaments contre le cancer et la sclérose en plaques, même si la concurrence des génériques s'intensifie pour Entresto, son médicament cardiovasculaire le plus vendu.
Le laboratoire suisse a enregistré un résultat d'exploitation trimestriel du groupe, ajusté des éléments exceptionnels, de 5,94 milliards de dollars (5,20 milliards d'euros), alors que les analystes tablaient en moyenne sur environ 5,31 milliards de dollars, selon un consensus Visible Alpha.
Novartis, dont la capitalisation boursière s'élève à 315 milliards de dollars, traverse actuellement sa période la plus difficile en matière d’expirations de brevets, notamment pour Entresto, son médicament phare contre l’insuffisance cardiaque, qui représentait 14% du chiffre d’affaires net total l’année dernière.
Les ventes d’Entresto ont reculé de 50% au deuxième trimestre, pénalisées par la concurrence des génériques sur son principal marché, les États-Unis, et se sont établies à 1,18 milliard de dollars, soit légèrement en-deçà des prévisions des analystes qui tablaient sur 1,23 milliard de dollars.
Le médicament perdra son exclusivité de brevet en Europe à partir de novembre, et Novartis s'attend à ce que la baisse des ventes soit moins marquée au cours du second semestre. Les ventes d’Entresto avaient déjà reculé de 42% au premier trimestre.
Novartis s’appuie sur ses médicaments anticancéreux Kisqali et Scemblix, qui ont enregistré une croissance respective de 44% et 89% au cours du trimestre, ainsi que sur sa récente série d’opérations commerciales pour compenser les expirations de brevets.
(Rédigé par Marleen Kaesebier et Bhanvi Satija, Version française Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)
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