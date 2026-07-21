Zone euro: Les banques restreignent l'accès au crédit sur fond de craintes géopolitiques, selon une enquête BCE

Vue du siège de la Banque centrale européenne (BCE) à Francfort

Les banques de ‌la zone euro ont restreint l'accès au crédit au deuxième trimestre ​en raison des craintes liées à l'instabilité géopolitique, et prévoient un nouveau resserrement au cours du trimestre actuel, montre une enquête ​de la Banque centrale européenne (BCE) publiée mardi.

Cette enquête, réalisée chaque trimestre et qui constitue ​un élément clé des délibérations sur ⁠la politique monétaire, indique également que, bien que la demande ‌de prêts de la part des entreprises ait augmenté, les banques ont rejeté une plus grande proportion ​de dossiers et ‌que les critères d'octroi se sont encore durcis dans ⁠des secteurs tels que l'industrie automobile et l'industrie manufacturière à forte consommation d'énergie.

"Les risques perçus sur les perspectives économiques et la ⁠moindre tolérance au ‌risque des banques sont restés les principaux facteurs contribuant ⁠au resserrement, les banques restant très attentives aux risques ‌liés à l'évolution géopolitique et énergétique", souligne la BCE.

"Pour ⁠le troisième trimestre 2026, les banques s'attendent à un ⁠durcissement supplémentaire des ‌critères d'octroi de crédit dans toutes les catégories de prêts", ​a déclaré la banque centrale.

L'enquête ‌a été menée auprès des 159 plus grandes banques de la zone euro.

La BCE devrait ​très probablement maintenir ses taux d'intérêt inchangés cette semaine après un premier relèvement en juin, mais une nouvelle ⁠hausse reste le scénario de base en septembre pour la plupart des observateurs de la politique monétaire.

La demande de crédits immobiliers a fortement chuté au deuxième trimestre et les banques prévoient une nouvelle baisse, a ajouté la BCE.

(Balazs Koranyi, version française Diana Mandiá, ​édité par Augustin Turpin)