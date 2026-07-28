Le S&P 500 progresse légèrement dans un marché agité, alors que les investisseurs attendent la publication de résultats décisifs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Indices: le Dow Jones en hausse de 1,24 %, le S&P 500 en hausse de 0,36 %, le Nasdaq en baisse de 0,01 %

* Le recul des valeurs du secteur des semi-conducteurs est compensé par les biens de consommation courante et la santé

* Amazon, Meta, Apple et Microsoft publieront leurs résultats plus tard dans la semaine

* Coca-Cola et Boeing en hausse après la publication de leurs résultats trimestriels

(Mise à jour avec les cours en milieu de séance) par Johann M Cherian et Ragini Mathur

L'indice de référence S&P 500 a légèrement progressé mardi au cours d'une séance mouvementée, les hausses enregistrées dans d'autres secteurs ayant compensé le recul des valeurs du secteur des semi-conducteurs, dans l'attente des résultats financiers clés de certaines des sociétés du « Magnificent Seven » de Wall Street.

Les marchés mondiaux sont devenus de plus en plus volatils ce mois-ci, les investisseurs s'interrogeant sur la nécessité d'une augmentation des dépenses des entreprises dans les infrastructures d'IA, telles que les semi-conducteurs, qui avaient soutenu la forte hausse des valeurs du secteur des puces électroniques au trimestre précédent.

Reflétant cette volatilité mardi, le Nasdaq, à forte composante technologique , s'échangeait en dessous de ses plus bas de la séance après avoir atteint plus tôt dans la journée des niveaux qui n'avaient plus été observés depuis fin avril.

Les grands noms du secteur des puces électroniques, tels que Micron MU.O , ont chuté de 8,8 %, Intel INTC.O a perdu 4,6 %, tandis que Nvidia NVDA.O a fluctué avant de terminer en hausse de 1 %. SanDisk SNDK.O a chuté de 13 %, tandis que Dell

DELL.N et Seagate STX.O ont chacun perdu plus de 10 %.

L'indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX a reculé de 3,5 %, tandis que le fonds négocié en bourse Memory Exchange de Roundhill DRAM.N a chuté de 7,2 %, atteignant son plus bas niveau depuis plus de deux mois.

Les signes indiquant que les plus grandes entreprises de Wall Street, telles qu’Alphabet GOOGL.O et Tesla TSLA.O , sont à court de liquidités pour financer leurs ambitions ont également rendu les marchés nerveux, tandis que la Chine présente des modèles d’IA moins coûteux et renforce sa présence dans le secteur très concurrentiel des semi-conducteurs.

« Les investisseurs sont de moins en moins disposés à récompenser les dépenses accrues en IA pour elles-mêmes et recherchent de plus en plus des progrès en matière de retour sur investissement », a déclaré Brian Therien, analyste senior chez Edward Jones.

Lorsque les géants de l’IA Amazon.com AMZN.O , Meta

META.O , Apple AAPL.O et Microsoft MSFT.O publieront leurs résultats plus tard cette semaine, les investisseurs seront impatients de voir si leurs investissements, d’une valeur de plusieurs centaines de milliards de dollars, génèrent des rendements.

Ces inquiétudes ont également été exacerbées par la conclusion d’une série d’accords circulaires par des entreprises spécialisées dans l’IA, comme l’indique l’article sur Nvidia NVDA.O , qui a fourni environ 250 milliards de dollars de garanties de financement à OpenAI dans le cadre d’un projet de centre de données de grande envergure.

Les investisseurs ont plutôt privilégié les entreprises technologiques disposant de liquidités plus importantes. Apple

AAPL.O a progressé de 0,8 %, portant brièvement sa capitalisation boursière au-dessus des 5 000 milliards de dollars pour la première fois et devenant ainsi la deuxième entreprise seulement à franchir ce cap historique après Nvidia.

À 12 h 10 (heure de l’Est), l’indice Dow Jones Industrial Average .DJI gagnait 648,32 points, soit 1,24 %, à 52 858,40, le S&P 500 .SPX a gagné 26,61 points, soit 0,36 %, à 7 439,79 et le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 3,47 points, soit 0,01 %, à 24 928,61.

Huit des secteurs du S&P 500 ont progressé, ceux des biens de consommation de base .SPLRCS , des matériaux .SPLRCM et de la santé .SPXHC affichant chacun une hausse supérieure à 2 %.

Coca-Cola KO.N , composante de l’indice Dow, a progressé de 5,5 %, le fabricant de boissons ayant revu à la hausse ses prévisions de chiffre d’affaires et de bénéfices annuels .

Boeing BA.N a progressé de 4,6 % après que le constructeur aéronautique a généré un flux de trésorerie disponible positif , ses plans de redressement ayant pris de l’ampleur.

La Réserve fédérale doit annoncer mercredi sa décision concernant les taux d’intérêt. Selon les données de LSEG, les traders estiment à 28 % la probabilité d’une hausse des taux cette semaine et s’attendent à ce que les coûts d’emprunt augmentent d’au moins 25 points de base d’ici la fin de l’année.

Une hausse des taux pourrait exercer une pression supplémentaire sur les entreprises spécialisées dans l’IA, qui dépendent de plus en plus du financement par emprunt. Corning GLW.N a chuté de 15 % après que ses prévisions de chiffre d’affaires pour le troisième trimestre se sont révélées inférieures aux estimations, tandis que la société de recherche sous contrat IQVIA Holdings IQV.N a progressé de 13 % après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfice annuel.

Les cours du pétrole ont également apporté un certain soulagement, reculant de 5,5 % à 83,5 dollars le baril, dans l’espoir d’un apaisement des tensions au Moyen-Orient et en Ukraine alors que la Maison Blanche accueillait Benjamin Netanyahu, Premier ministre israélien, et Volodimir Zelensky, président ukrainien.

À la Bourse de New York (NYSE), les titres en hausse ont été 1,56 fois plus nombreux que ceux en baisse. Au Nasdaq, les titres en baisse ont été 1,06 fois plus nombreux que ceux en hausse.

Le S&P 500 a enregistré 62 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et un nouveau plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 149 nouveaux plus hauts et 166 nouveaux plus bas.