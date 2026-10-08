Le repli en Europe se poursuit sur fond de tensions sur les taux

Les principales Bourses européennes sont orientées à la baisse jeudi dans un contexte de poursuite des tensions sur le pétrole et l'obligataire.

À Paris, le CAC 40 .FCHI perd 1,05% à 7.689,11 points vers 07h30 GMT, après un repli de 1,22% mercredi. À Londres, le FTSE 100 .FTSE recule de 0,67% et à Francfort, le Dax .GDAXI cède 0,93%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E régresse de 1,26% et le FTSEurofirst 300 .FTEU3 de 1,03%. Le Stoxx 600 .STOXX abandonne 0,99%, tous ses grands compartiments étant dans le rouge, à l'exception de celui de l'énergie.

Les contrats à terme à Wall Street préfigurent une baisse de 0,58% pour le Dow Jones .DJI , de 0,29% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,46% pour le Nasdaq .IXIC au lendemain d'une séance déjà dans le rouge.

Outre le niveau élevé de l'endettement des Etats et les inquiétudes budgétaires en France, des informations font état de grandes entreprises technologiques (SpaceX SPCX.O , Broadcom

AVGO.O et Oracle ORCL.N ) qui cherchent à lever des milliards de dollars par emprunt, entrant ainsi en concurrence directe avec les Etats alors que les niveaux de financements sont limités.

Nigel Green, directeur général de deVere Group, a mis en garde contre un cercle vicieux dangereux dans lequel Nvidia

NVDA.O finance les clients mêmes qui achètent ses produits, exposant ainsi les investisseurs mondiaux à un risque si les bénéfices attendus ne se concrétisaient pas.

"Le développement de l'IA a démarré grâce aux liquidités", a -t-il rappelé. "Il repose de plus en plus sur le crédit, et le crédit modifie complètement le profil de risque", a-t-il dit.

"La dette doit être remboursée dans les délais, que les revenus soient au rendez-vous ou non", a-t-il ajouté. "Et cette dette se retrouve dans les fonds obligataires et les fonds de retraite des épargnants du monde entier", a-t-il prévenu.

Parallèlement, les cours du pétrole poursuivent leur ascension dans un contexte de recrudescence des attaques contre des navires dans le Golfe, ce qui contribue à accentuer la pression sur les bons du Trésor américain, référence pour la dette souveraine.

La hausse des rendements américains soutient à son tour le dollar, faisant reculer l'euro, qui est tombé près d'un creux de 17 mois, les inquiétudes concernant les finances de la France s'étant propagées à la dette italienne et grecque.

C'est dans ce contexte que les investisseurs surveilleront le compte rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE), prévu à 11h30 GMT alors que l'inflation a encore accéléré dans le bloc monétaire, à 3,8% le mois dernier.

Le compte-rendu de la dernière réunion du comité de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed), publié mercredi, a montré que la "plupart" des membres considéraient qu'une nouvelle hausse des taux était probable d'ici la fin de l'année, même s'ils aborderaient chaque réunion avec un esprit ouvert.

Plusieurs responsables de la BCE et de la Fed doivent s'exprimer dans le courant de la journée, tout comme le gouverneur de la Banque d'Angleterre (BoE), Andrew Bailey.

Aux valeurs, Opmobility OPM.PA plonge de 19,37%. L'équipementier automobile a abaissé ses objectifs 2026 et annoncé des projets de réorganisation qui entraîneraient la suppression d'environ 770 postes en France et en Allemagne, dans un contexte de dégradation plus marquée que prévu du marché.

Son concurrent Forvia FRVIA.PA chute de 7,25% malgré l'annonce de deux importants contrats remportés par sa filiale Forvia Hella. L'indice de l'automobile .SXAP sur le Stoxx 600 cède 1,19%.

Tesco TSCO.L avance de 2% après avoir relevé le bas de la fourchette de sa prévision de bénéfice annuel.

Imperial Brands IMB.L , qui a dit être en bonne voie pour atteindre ses objectifs sur l'ensemble de l'année, monte de 2,1%.

Argenx ARGX.BR chute de 15,72% après l'arrêt d'un essai clinique sur le syndrome de Sjögren, suite à une analyse montrant qu'il était peu probable qu'il atteigne son objectif principal.

(Rédigé par Claude Chendjou, avec la contribution de Wayne Cole, édité par Benoit Van Overstraeten)

|1|Les valeurs à suivre à la Bourse de Paris et en Europe WATCH/LFR |1|