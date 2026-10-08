La Bourse de Paris ploie face à la hausse du pétrole, nouveau bond des taux d'emprunts

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris cède jeudi sous le poids d'une remontée des prix du pétrole en raison des tensions persistantes au Moyen-Orient, qui tend à nouveau le marché des dettes souveraines.

Le CAC 40 perd vers 10H00 (heure de Paris) 1,03 %, à 7.688,34 points, soit un recul de 80,43 points. La veille, l'indice vedette parisien avait déjà perdu 95,86 points, à 7.779,21 points (-1,22 %).

"Le pétrole reste le principal +driver+ ce matin, après des informations (du média américain The Atlantic NDLR) selon lesquelles la Maison Blanche envisagerait des frappes contre l'Iran en amont des élections de mi-mandat", expliquent les analystes de Natixis.

Vers 10H00 (heure de Paris), le Brent de la mer du Nord, référence mondiale, évolue au-dessus des 104 dollars, à 104,15 dollars (+3,94 %). Son équivalent nord-américain, le WTI, atteignait 91,67 dollars, en hausse de 3,84 %.

De fortes explosions ont été entendues jeudi dans la capitale de l'Arabie saoudite, Ryad, ont rapporté des journalistes de l'AFP, alors que les Houthis du Yémen multiplient leurs attaques contre le royaume.

Les taux grimpent

Dans ce contexte, les rendements obligataires grimpent à nouveau. L'inflation qui découle de la hausse du pétrole met les banques centrales sous pression pour qu'elles laissent leurs taux directeurs à un haut niveau, voire continuent de les monter.

En Europe, le rendement allemand à échéance dix ans, référence sur le continent, monte à 3,50 % vers 10H00, contre 3,47 % la veille. Son équivalent français grimpe de 0,05 point de pourcentage, à 4,91 %.

La dette hexagonale est d'autant plus au cœur des préoccupations en raison du haut niveau de sa dette et de ses déficits, alors que les députés ont ouvert mercredi des débats tendus sur le projet de budget de l'État pour 2027.

Les investisseurs décortiqueront à 11H30 GMT le compte-rendu de la réunion de la Banque centrale européenne (BCE) de septembre, qui s'était soldée par une hausse des taux directeurs de l'institution pour lutter justement contre l'inflation.

OPmobility dévisse

L'équipementier automobile OPmobility chute de 19,37 % à 10,03 euros à 10H00, après avoir annoncé la veille un "ajustement" de ses objectifs 2026 face à la crise de l'industrie automobile et à "la persistance des tensions géopolitiques au Moyen-Orient".

L'entreprise s'attend notamment désormais à un résultat net "significatif", contre en "amélioration" précédemment. Elle a par ailleurs annoncé des suppressions de postes en France et en Allemagne.

Ces annonces ont refroidi les analystes. "Compte tenu de ces éléments, nous révisons à la baisse nos prévisions et, par conséquent, abaissons également notre objectif de cours à 11 euros", a déclaré Christoph Laskawi, de la Deutsche Bank.

Revers pour Valneva

Le régulateur britannique des médicaments et produits de santé (MHRA) a retiré à Valneva son autorisation de mise sur le marché de son vaccin contre le chikungunya Ixchiq, a annoncé le laboratoire franco-autrichien, à la suite d'une évaluation du rapport bénéfice-risque.

Le titre recule de 6,60 % à 2,44 euros.

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