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Le REIT spécialisé dans les centres de données de Blackstone progresse ; les banques chargées de l'introduction en bourse lancent leur couverture
information fournie par Reuters 08/06/2026 à 19:19

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 juin - ** Les actions de Blackstone Digital Infrastructure Trust ( BXDC.N ) ont progressé de 3% lundi, à 22,50 dollars, après que les analystes des banques d'investissement ayant pris en charge l'introduction en bourse du mois dernier ont commencé à couvrir le titre à l'issue de la période de silence ** Le REIT de type “blind pool” visant à acquérir des centres de données nouvellement construits et loués à des hyperscalers, et géré en externe par Blackstone BX.N , est entré en bourse le 14 mai à 20 $ et a levé 2 milliards de dollars , y compris l'exercice intégral de l'option de surallocation

** La Deutsche Bank attribue une recommandation “acheter” avec un objectif de cours de 24 dollars, se disant “confiante” que BXDC identifiera et concrétisera des opportunités de fusions-acquisitions intéressantes à court terme, compte tenu de la taille du marché potentiel et de la “demande refoulée des promoteurs souhaitant se désengager d’actifs stabilisés”

** JP Morgan attribue une note initiale “neutre” avec un objectif de cours de 23 $, soulignant que le portefeuille de transactions exclusif de BXDC constitue un avantage stratégique et lui confère un statut de pionnier, ajoutant que la mise en œuvre est “primordiale” pour sa valeur à long terme

** Moffett Nathanson attribue une note initiale “neutre” avec un objectif de cours de 21 dollars

** BXDC sera un émetteur régulier d'actions, ce qui introduit un risque significatif dans son plan d'affaires axé sur les acquisitions, ce qui pourrait créer une spirale négative si ses actions venaient à se négocier avec une décote par rapport à leur juste valeur, écrit Moffett Nathanson dans une note

** Parmi les autres analyses, citons: RBC (“surperformer”, objectif de cours de 24 $); Barclays (“surpondérer”, objectif de cours de 24 $); Wells Fargo (“surpondérer”, objectif de cours de 26 $); BMO (“en ligne avec le marché”, objectif de cours de 23 $) ** Le gestionnaire d'actifs alternatifs Blackstone a acheté pour 200 millions de dollars d'actions lors de l'introduction en bourse et a accepté de renoncer aux frais de gestion pendant les six premiers mois afin de laisser à BXDC le temps de déployer les capitaux

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 08/06/2026 à 19:19:47.

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