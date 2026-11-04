Le producteur de pétrole de schiste APA dépasse les prévisions de bénéfices trimestriels grâce à la hausse des cours du pétrole

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* Le bénéfice ajusté s'élève à 1,94 dollar par action, dépassant les 1,55 dollar prévus par les analystes, malgré une baisse de la production de 3 %

* APA prévoit une production de 432.000 barils équivalent pétrole par jour pour le trimestre en cours, et de 434.000 barils équivalent pétrole par jour pour l'ensemble de l'année

* APA prévoit 2,5 milliards de dollars de dépenses d'investissement pour 2027

(Ajout de détails sur les perspectives du quatrième trimestre; ajout de graphiques)

Le producteuraméricain de pétrole de schiste APA ( APA.O ) a dépassé mercredi les estimations de Wall Street concernant son bénéfice du troisième trimestre, la hausse des cours du pétrole ayant contribué à compenser une baisse de la production.

La guerre en Iran, qui en est désormais à son neuvième mois, a perturbé l’approvisionnement énergétique du Moyen-Orient et le trafic maritime dans le détroit d’Ormuz, un goulet d’étranglement maritime stratégique.

Le prix moyen du Brent, référence du marché, a augmenté de 31 % par rapport à l’année précédente pour s’établir à 89,27 dollars le baril au cours du trimestre de septembre, tandis que le prix réalisé par APA pour chaque baril de pétrole produit a bondi de plus de 36 % pour atteindre 92,02 dollars.

La société a indiqué que sa production avait baissé d’environ 3 % pour s’établir à 450.276 barils équivalent pétrole par jour au cours du trimestre, en raison d’une baisse de la production en Égypte et dans les régions de la mer du Nord.

Pour le trimestre en cours, APA prévoit de produire 432.000 barils équivalent pétrole par jour, la production annuelle devant s’établir à 434.000 barils équivalent pétrole par jour. La production en Égypte et aux États-Unis devrait se maintenir à des niveaux similaires d’une année sur l’autre en 2027.

APA prévoit des dépenses d’investissement préliminaires de 2,5 milliards de dollars en 2027, soit une hausse de 400 millions de dollars par rapport à son budget pour cette année. Près de 60 % de cette augmentation des investissements devrait être consacrée à l’exploration et au développement du projet pétrolier offshore GranMorgu au Suriname.

Le gisement de GranMorgu recèlerait plus de 700 millions de barils de ressources récupérables, la première production de pétrole étant prévue en 2028.

Le reste des investissements de l’APA reflète une activité accrue dans le bassin permien et une hausse prévue des coûts.

La société prévoit de générer environ 2,9 milliards de dollars de flux de trésorerie disponible en 2026, ce qui lui permettrait de procéder à d'importants rachats d'actions au quatrième trimestre tout en poursuivant la réduction de sa dette.

Sa dette nette s’élevait à 3,2 milliards de dollars à la fin du troisième trimestre.

La société, basée à Houston, au Texas, a affiché un bénéfice ajusté de 1,94 dollar par action pour le trimestre clos le 30 septembre, contre une estimation moyenne des analystes de 1,55 dollar, selon les données compilées par LSEG.