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Pixar, filiale de Disney, nomme Jonathan Garson au poste de président alors que Jim Morris se retire
information fournie par Reuters 05/11/2026 à 01:45

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Pixar Animation Studios a annoncé mercredi que Jonathan Garson, un collaborateur de longue date, prendra ses fonctions de président le 4 janvier, en remplacement de Jim Morris, qui se retirera de la direction quotidienne de l'entreprise avant de prendre sa retraite.

Pixar fait partie de l'empire Disney DIS.N , qui a racheté le studio d'animation en 2006 et a ainsi réuni le créateur de "Toy Story" et "Les Indestructibles" au sein de la même structure que la division d'animation de Disney.

Voici quelques détails:

* Ce remaniement met en place la prochaine génération de dirigeants chez Pixar: Garson prendra en charge la production et les opérations, tandis que le directeur de la création, Pete Docter, continuera à superviser les films du studio, a indiqué ce dernier.

* Morris, président de Pixar depuis 12 ans, se retirera pour occuper le poste de président émérite et continuera à participer à "Les Indestructibles 3" ainsi qu’à d’autres projets

* Garson travaille chez Pixar depuis 2010 et chez Disney depuis plus de 30 ans. Il occupait jusqu’à présent le poste de directeur général de Pixar

* Morris a rejoint Pixar en 2005 et a occupé le poste de président pendant 12 ans. Pixar précise que ses longs métrages ont généré plus de 12 milliards de dollars au box-office mondial pendant son mandat

* Le calendrier des prochaines sorties de Pixar comprend "Gatto" en mars 2027, "Ghost Market" en mars 2028 et "Les Indestructibles 3" en juin 2028

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