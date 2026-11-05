Hong Kong : le militant prodémocratie Joshua Wong fixé sur sa peine jeudi

Le militant pro-démocratie Joshua Wong (2e à g.) et Kelvin Lam (2e à d.) scandent des slogans alors qu'ils s'adressent aux médias devant le Conseil législatif (LegCo) de Hong Kong, le 29 octobre 2019 ( AFP / Anthony WALLACE )

Un tribunal hongkongais doit prononcer jeudi la peine du militant prodémocratie Joshua Wong, à l'issue d'un nouveau procès en vertu de la loi de sécurité nationale qui pourrait le maintenir en prison à vie.

Joshua Wong, tout juste 30 ans, est l'une des figures les plus reconnaissables du mouvement prodémocratie de Hong Kong et de ses grandes manifestations de 2019.

L'ancien leader étudiant purge déjà une peine de près de cinq ans d'emprisonnement pour subversion en vertu de la loi de sécurité nationale.

Il a plaidé coupable en septembre de nouvelles accusations de collusion avec l'étranger. Ces accusations sont passibles de la réclusion à perpétuité si elles sont considérées comme étant de "nature grave".

Les organisations de défense des droits humains voient en cette nouvelle inculpation intervenue l'année dernière une tentative de maintenir Joshua Wong derrière les barreaux le plus longtemps possible.

L'audience de 30 minutes est prévue jeudi matin, selon le pouvoir judiciaire.

"C'est vraiment déchirant", a déclaré en amont de l'audience Margaret Chan, retraitée de 61 ans parmi les premières personnes à faire la queue devant le tribunal pour soutenir Joshua Wong.

"C'est un jeune homme remarquable, qui s'est montré exceptionnel dès son plus jeune âge", a-t-elle témoigné auprès de l'AFP. "Mais il sera d'âge mûr lorsqu'il sera libéré", espère-t-elle.

"Activités hostiles"

Militant depuis ses 13 ans, Joshua Wong a fait partie des leaders du Mouvement des parapluies en 2014, vaste mouvement de protestation à Hong Kong pour lequel il a fait plusieurs allers-retours en prison dès 2017, puis a participé aux grandes manifestations prodémocratie de 2019.

Joshua Wong (au centre), militant pro-démocratie qui avait été déclaré inéligible, fait la queue pour voter lors des élections des conseils de district dans le quartier de South Horizons à Hong Kong, le 24 novembre 2019 ( AFP / VIVEK PRAKASH )

Ces mobilisations massives et parfois violentes ont entraîné l'imposition par les autorités chinoises de la loi sur la sécurité nationale, qui selon ses opposants restreint drastiquement un certain nombre de libertés publiques dans le territoire rétrocédé par le Royaume-Uni en 1997 et qui dispose d'un statut spécial jusqu'en 2047.

Édictée en 2020, cette loi a encore été renforcée en 2024 et a déjà donné lieu à de nombreuses condamnations, notamment celle du magnat de la presse et militant prodémocratie Jimmy Lai.

Joshua Wong purge déjà une peine de quatre ans et huit mois de prison pour subversion après avoir été condamné comme plusieurs dizaines de militants prodémocratie pour leur participation à des élections informelles en 2020 : ce procès dit des "47 de Hong Kong" est le plus grand procès ayant eu lieu au titre de la sécurité nationale.

En juin 2025, il a été de nouveau inculpé, aux côtés de l'ex-député exilé Nathan Law et d'autres, pour collusion avec l'étranger.

Les procureurs les accusent notamment d'avoir mené un travail de lobbying international en promouvant auprès des États-Unis - où ils se sont rendus en 2019 - un texte baptisé "Hong Kong Human Rights and Democracy Act", qui proposait de subordonner la relation commerciale entre Washington et Hong Kong à une réévaluation annuelle de la situation politique dans la place financière asiatique.

Il est encore reproché à Joshua Wong d'avoir demandé à des pays, des particuliers ou des institutions à l'étranger, notamment en s'exprimant dans les médias, d'"imposer des sanctions ou un blocus, ou de se livrer à d'autres activités hostiles" à l'encontre de la Chine et de Hong Kong, avaient argumenté les procureurs.

L'avocat de Joshua Wong a plaidé pour une peine plus courte, de trois à dix ans, soulignant que son client a déjà passé environ six ans en prison avec ses diverses condamnations.