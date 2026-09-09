Le producteur de gaz naturel BKV recule après l'annonce d'une émission d'obligations convertibles de 400 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 septembre - ** Les actions de la société de production de gaz naturel BKV Corp BKV.N ont reculé de 6,5 % à 25,01 dollars lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse mercredi, alors que la société cherche à lever des fonds

** La société basée à Denver, dans le Colorado, annonce une émission privée d'obligations convertibles d'un montant de 400 millions de dollars, arrivant à échéance le 15 octobre 2031

** La société a l'intention d'utiliser le produit net à des fins générales, notamment le remboursement de la dette et les dépenses d'investissement

** Elle prévoit également d’utiliser une partie du produit pour des opérations de “capped call”, destinées à atténuer une dilution potentielle, ainsi que jusqu’à 35 millions de dollars pour racheter ses propres actions

** L'action BKV, dont la capitalisation boursière s'élève à environ 3 milliards de dollars, a reculé de 1,4 % depuis le début de l'année à la clôture de mardi

** Les 11 analystes qui couvrent le titre sont tous optimistes; l'objectif de cours médian est de 35 dollars, selon LSEG