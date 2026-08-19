Le producteur d'énergie Santos dépasse les prévisions de bénéfices pour le premier semestre et prévoit une hausse de sa production au second semestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des paragraphes 3 à 7 avec les commentaires du directeur général et des analystes) par Shruti Agarwal et Helen Clark

Le producteur australien de pétrole et de gaz Santos STO.AX a annoncé une baisse de son bénéfice semestriel moins importante que prévu et prévoit une hausse de sa production au second semestre, grâce à la montée en puissance de ses projets Barossa et Pikka.

La société envisage également de prendre une décision finale d’investissement concernant le projet Papua LNG en Papouasie-Nouvelle-Guinée, mené en partenariat avec ExxonMobil

XOM.N et l’opérateur TotalEnergies TTEF.PA , avant la fin de l’année.

Ce projet, qui a connu des dépassements de coûts et des retards, comprendra trois usines de traitement d’une capacité de 1,33 million de tonnes métriques chacune, situées à proximité du projet PNG LNG existant, exploité par ExxonMobil et dont Santos est co-actionnaire.

Lors d’une conférence téléphonique sur les résultats, le directeur général Kevin Gallagher a déclaré que l’année « s’annonçait comme une histoire en deux temps », la production de la société devant augmenter de 20% à 30% au second semestre.

Après des résultats en hausse en juillet, il s’attend à ce que le gisement de Barossa, qui alimente l’usine de gaz naturel liquéfié de Darwin d’une capacité de 3,6 millions de tonnes par an, atteigne sa capacité maximale de 600 millions de pieds cubes par jour, contre 550 millions de pieds cubes par jour actuellement.

En Alaska, le gisement pétrolier de Pikka devrait également se rapprocher de sa capacité prévue de 80 000 barils par jour, contre une production actuelle de 23 000 bpd.

Saul Kavonic, analyste chez MST Marquee, a indiqué dans une note que si l’un ou l’autre de ces gisements mettait plus de temps que prévu à atteindre sa capacité nominale, cela pourrait entraîner « une révision à la baisse des prévisions ».

Santos a réitéré ses prévisions de production annuelle globales, comprises entre 99 millions de barils équivalent-pétrole (boe) et 105 millions de boe.

Pour le semestre clos le 30 juin,la société a enregistré un bénéfice sous-jacent de 397 millions de dollars, dépassant l’estimation consensuelle de Visible Alpha, qui s’élevait à 337,13 millions de dollars. Ce chiffre est à comparer aux 508 millions de dollars enregistrés un an plus tôt.

Elle a annoncé un dividende intermédiaire de 11,6 centimes par action.

La hausse des prix du « Japan Crude Cocktail » (JCC) au deuxième trimestre devrait stimuler les prix réalisés du GNL et les flux de trésorerie au second semestre, étant donné que 80% de ses contrats de GNL sont indexés sur le pétrole avec undécalage de trois mois.

Les prix du pétrole et du GNL ont fortement augmenté au cours du deuxième trimestre en raison des perturbations liées au conflit entre les États-Unis et l’Iran.À lui seul, le pétrole a progressé de 50% en mars.

Les estimations des analystes, compilées par Visible Alpha, prévoient une croissance de 167% par rapport à l’année dernière grâce aux contrats de GNL indexés sur le pétrole.

L'action Santos a progressé de 2,9% en début de séance, alors que l'indice de référence ASX 200 reculait de 0,7% .AXJO .