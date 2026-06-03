Le procureur général de l'Oklahoma intente une action en justice pour bloquer la construction d'une fonderie d'aluminium après que Trump a apporté son soutien à son rival

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* Cette action en justice fait suite au soutien apporté par Trump au rival du procureur général dans la course au poste de gouverneur

* La fonderie pourrait produire 750 000 tonnes d'aluminium par an

* Allégations selon lesquelles les émissions de la fonderie nuiraient au bétail

* La plainte évoque les liens du projet avec une « monarchie étrangère islamique » aux Émirats arabes unis

* Le département de l'Énergie a soutenu le projet avec une subvention de 500 millions de dollars

(Ajout de la déclaration de Century Aluminum au paragraphe 5) par Ernest Scheyder

Le procureur général de l'Oklahoma a intenté une action en justice visant à empêcher Emirates Global Aluminum (EGA) et Century Aluminum CENX.O de construire la plus grande fonderie d'aluminium des États-Unis , invoquant des inquiétudes quant aux liens du projet avec les Émirats arabes unis et craignant que celui-ci ne nuise au bétail de l'État.

La plainte a été déposée mardi devant un tribunal d'État par Gentner Drummond, un républicain élu procureur général en 2022et désormais candidat au poste de gouverneur. Elle vise à exploiter les tensions latentes qui règnent aux États-Unis concernant la mise en œuvre de projets liés aux minéraux critiques, en particulier dans les villes rurales étroitement liées à l'agriculture et à l'élevage.

Le projet de fonderie d'aluminium de 4 milliards de dollars en Oklahoma bénéficie du soutien du président Donald Trump, qui a apporté vendredi dernier son appui à l'adversaire de Drummond lors des primaires républicaines pour le poste de gouverneur.

S'il est construit, cette fonderie produirait 750 000 tonnes d'aluminium par an, un métal essentiel largement utilisé dans divers secteurs, et serait la première installation de ce type construite dans le pays depuis 1980.

EGA détient 60 % du projet, tandis que Century Aluminum, basée à Chicago, contrôle les 40 % restants. Dans un communiqué commun, les entreprises ont indiqué que le projet en était au stade de l'obtention des permis et ont déclaré qu'elles s'engageaient « à mener des opérations responsables et transparentes et à assurer la protection de l'environnement ».

Les États-Unis importent plus de la moitié de l’aluminium dont ils ont besoin chaque année. Ce déséquilibre a déclenché une vague de droits de douane de la part de l’administration Trump.

Le gouverneur de l'Oklahoma, Kevin Stitt, un républicain, a positionné l'État comme l'épicentre de la renaissance des minéraux critiques aux États-Unis , une initiative soutenue par Trump.

Le département américain de l’Énergie a accordé une subvention de 500 millions de dollars au projet d’aluminium plus tôt cette année, en plus des incitations accordées par l’État.

La Maison Blanche n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.

ALLÉGATIONS

Dans sa plainte de 12 pages, M. Drummond affirme que la fonderie, dont l’implantation est prévue dans la ville d’Inola, à environ 30 miles (48 km) à l’est de Tulsa, rejetterait des polluants atmosphériques et aquatiques qui « nuiraient à la santé, au confort, au repos et à la sécurité des habitants » de la région.

"Une fonderie d’aluminium primaire n’a pas sa place dans l’arrière-cour d’une communauté et ses émissions ne respectent pas les limites de propriété", a écrit Drummond dans la plainte, qui demande au tribunal de bloquer le projet.

Drummond a vivement critiqué le propriétaire d'EGA, des fonds souverains liés au gouvernement des Émirats arabes unis, les qualifiant de "monarchie étrangère islamique".

"Lorsque les fumées s’abattront sur Inola, ce sont les habitants de l’Oklahoma qui en subiront les conséquences; l’entité qui en tirera profit, et qui détient le pouvoir de décision sur le fonctionnement de l’usine, rend des comptes à Abu Dhabi et à Dubaï", a écrit M. Drummond.

La plainte a été déposée quatre jours après que Trump a apporté son soutien au rival de Drummond, l’ancien sénateur de l’État Mike Mazzei, pour la primaire républicaine au poste de gouverneur du 16 juin.

Mazzei et Drummond sont au coude à coude dans les derniers sondages. Le vainqueur de la primaire devrait facilement remporter l’élection générale du 3 novembre dans cet État à majorité républicaine.

Stitt, le gouverneur sortant, a souligné le timing de la plainte, déposée quelques jours seulement après le soutien de Trump, et a déclaré que Drummond "se servait de sa fonction comme d'une arme pour régler ses comptes au lieu de servir les habitants de l'Oklahoma".

La construction de la fonderie devait débuter d'ici la fin de l'année, la production devant démarrer d'ici la fin de la décennie.

EGA exploite des fonderies au Moyen-Orient et une usine de recyclage d'aluminium dans le Minnesota.

Basée à Chicago, Century exploite des fonderies en Islande, en Caroline du Sud et au Kentucky. Glencore GLEN.L est le principal actionnaire de Century, avec une participation de 30 %.