Le prix du pétrole recule alors que l'Arabie saoudite propose davantage de brut via Oman ; le diesel frôle un niveau record

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* Le Brent et le WTI reculent après deux jours de hausse

* L'Arabie saoudite suspend les chargements à Yanbu et propose davantage de pétrole brut via les chargements à Oman

* Les stocks américains de brut, d'essence et de distillats ont tous augmenté la semaine dernière, selon certaines sources

(Mise à jour avec des détails, les commentaires d'analystes et les derniers cours)

par Anushree Mukherjee

Les cours du pétrole ont baissé mercredi, les informations selon lesquelles l'Arabie saoudite proposait des cargaisons supplémentaires de brut via Oman ayant apaisé les craintes concernant l'ampleur des perturbations de l'approvisionnement au Moyen-Orient, tandis que les prix du diesel en Europe oscillaient près d'un niveau record.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont perdu 59 cents, soit 0,54 %, à 108,16 dollars le baril à 09h26 GMT, tandis que les contrats à terme sur le West Texas Intermediate américain CLc1 ont reculé de 1,20 dollar, soit 1,13 %, à 104,63 dollars le baril.

Lors de la séance précédente, les cours du pétrole avaient clôturé en hausse de plus de 3 dollars après que des sources du secteur maritime eurent indiqué que les chargements de brut au centre d’exportation saoudien de Yanbu, sur la mer Rouge, avaient été suspendus et que Riyad avait annulé certaines livraisons de cargaisons à des clients européens, renforçant ainsi les craintes que les perturbations sur une voie d’exportation cruciale puissent persister pendant des semaines.

Toutefois, l’Arabie saoudite propose davantage de chargements de pétrole brut aux raffineurs asiatiques via des transferts de navire à navire au large du port d’Oman de Sohar, après que des attaques de drones ont endommagé son principal oléoduc vers la mer Rouge, ont indiqué des sources proches du dossier.

« Les informations concernant les exportations de l’Arabie saoudite depuis le Golfe suggèrent que les craintes d’une perturbation plus importante s’atténuent », a déclaré Giovanni Staunovo, analyste chez UBS.

Le nombre de transits de navires observés dans le détroit d’Ormuz est resté inférieur à dix, s’établissant à quatre mardi, contre sept la veille, selon des données maritimes préliminaires publiées mercredi. Ce chiffre est bien inférieur à la moyenne sur dix jours, qui est de 18.

Cette voie maritime acheminait un cinquième de l’approvisionnement mondial en pétrole et en gaz naturel liquéfié avant le début de la guerre américano-israélienne contre l’Iran, fin février.

Les analystes de Macquarie ont indiqué que les flux de brut, de condensats et de produits raffinés transitant par le détroit d’Ormuz étaient restés stables malgré l’escalade des hostilités dans la région et auraient même pu dépasser les 7,5 millions de barils par jour depuis la reprise des combats le 30 août. Ils ont ajouté que le lien entre l’évolution de la situation dans le détroit et les flux pétroliers s’était affaibli.

Citi s'attend à ce que l'escalade à court terme au Moyen-Orient continue de soutenir les prix du pétrole brut et des carburants raffinés avant que le détroit d'Ormuz ne rouvre finalement au quatrième trimestre 2026, grâce aux efforts diplomatiques régionaux, a indiqué la banque dans une note.

LA PÉNURIE DE DIESEL PERSISTE

« La vigueur du diesel reflète une pénurie spécifique à ce produit, qui s’ajoute au coût élevé du brut », explique Frank Walbaum, analyste de marché chez Naga.com.

« L’Europe a perdu une part importante de ses approvisionnements en diesel et en kérosène en provenance du Moyen-Orient, tandis que les tensions persistantes en Europe de l’Est ont perturbé la production de plusieurs grandes raffineries russes et poussé Moscou à restreindre ses exportations de carburant. »

Les contrats à terme européens sur le gazole LGOc1 , qui servent de référence pour les prix du diesel, ont clôturé à un niveau record et ont atteint mardi leur plus haut niveau intrajournalier depuis avril, soulignant la tension sur les marchés des carburants alors que les perturbations au Moyen-Orient ont limité les flux de pétrole brut et de produits pétroliers.

La semaine dernière, le prix moyen national du diesel aux États-Unis a dépassé pour la première fois de son histoire les 6 dollars le gallon.

LE POIDS DES STOCKS AMÉRICAINS

Par ailleurs, les stocks américains de pétrole brut, d’essence et de distillats ont tous augmenté la semaine dernière, ont indiqué mardi des sources du marché, citant des données de l’American Petroleum Institute (API).

Les stocks de brut ont augmenté de 7,1 millions de barils au cours de la semaine qui s'est terminée le 11 septembre, ont indiqué ces sources, citant les données de l'API. Ces chiffres contrastent avec les prévisions des analystes, qui tablaient sur une baisse d'environ 1,6 million de barils, selon un sondage Reuters .

Les données de l’API ont montré que des hausses inattendues des stocks d’essence et de diesel ont pesé sur les prix, mais les augmentations régionales des stocks ne modifient pas la tension sous-jacente sur le marché mondial du brut, a indiqué Haitong Futures dans une note.