Le prix du pétrole bondit après la clôture, les États-Unis ayant révoqué la licence générale autorisant les ventes de pétrole iranien

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout des données sur les stocks de l'API aux paragraphes 15 et 16)

* Les États-Unis révoquent la licence générale qui autorisait la vente de pétrole brut iranien

* Un pétrolier battant pavillon saoudien a été endommagé près du détroit d’Ormuz après avoir été percuté par un méthanier, selon certaines sources

* Des drones ukrainiens ont frappé huit pétroliers de la « flotte fantôme » russe

par Nicole Jao

Les cours du pétrole ont clôturé en hausse de 3 % mardi, puis ont prolongé leur progression après la clôture, après que l’Iran a attaqué trois navires commerciaux dans le détroit d’Ormuz et queles États-Unis ont révoqué la licence générale autorisant la vente de pétrole brut iranien , puis ont lancé de nouvelles frappes contre l’Iran.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont clôturé en hausse de 2,17 dollars, soit 3,01 %, à 74,16 dollars le baril, tandis que ceux sur le West Texas Intermediate américain CLc1 ont progressé de 1,89 dollar, soit 2,76 %, à 70,44 dollars le baril. Après la clôture, l’indice de référence mondial a grimpé de 1,72 $ à 75,88 $ et le WTI a bondi de 1,76 $ à 72,20 $ à 16h59 (heure de l’Est) (20h26 GMT) après que les États-Unis ont révoqué une licence générale qui autorisait la vente de pétrole iranien. Les deux indices de référence affichaient une hausse de plus de 5 % par rapport aux cours de clôture de la veille. Cette décision américaine fait suite aux attaques iraniennes contre trois navires commerciaux traversant le détroit d’Ormuz.

L'armée américaine a lancé une série de frappes contre l'Iran en réponse à ces attaques, a indiqué le Commandement central américain.

« Il est évident qu’aujourd’hui, on passe à un niveau supérieur de rupture avec le protocole d’accord », a déclaré Bob Yawger, directeur des contrats à terme sur l’énergie chez Mizuho, ajoutant qu’il était difficile de déterminer si les actions de l’Iran visaient à exercer son autorité sur le détroit d’Ormuz ou s’il s’agissait avant tout d’une démonstration de force lors des cérémonies de deuil organisées en l’honneur du Guide suprême assassiné, l’ayatollah Ali Khamenei.

En juin, les États-Unis et l’Iran avaient signé un protocole d’accord visant à mettre fin à la guerre avec l’Iran et à rouvrir le détroit d’Ormuz.

M. Yawger a déclaré que la décision américaine de révoquer la licence pétrolière indiquait que l’Iran était allé trop loin, mais il a ajouté qu’il ne s’attendait pas à ce que cette mesure ait un impact durable sur la capacité de Téhéran à exporter du brut ni sur les perspectives d’un accord plus large. « Je ne pense pas qu’il soit dans l’intérêt de l’une ou l’autre des parties de ne pas parvenir à un accord », a-t-il déclaré.

« Cela montre à quel point le cessez-le-feu est en réalité fragile. D’autres attaques pourraient se produire de manière sporadique au cours des prochains mois, ce qui ne fera qu’accroître la volatilité », a déclaré Ajay Parmar, directeur du département Énergie et Raffinage chez ICIS. « Un simple message désagréable de la part d’une des parties pourrait susciter la colère de l’autre, et n’oublions pas que si l’Iran se contente de menacer de fermer à nouveau le détroit d’Ormuz, les prix s’envoleront considérablement. C’est pourquoi nous sommes fermement convaincus que la volatilité est bel et bien là pour durer. »

« La recrudescence des tensions au Moyen-Orient et les inquiétudes liées aux attaques contre des navires pourraient entraîner une baisse des exportations de pétrole en provenance du Moyen-Orient », a déclaré Giovanni Staunovo, analyste chez UBS. Les négociations visant à parvenir à un accord définitif entre Téhéran et Washington n’auront pas lieu si les menaces américaines persistent, a déclaré mardi le ministre iranien des Affaires étrangères, à la suite de la menace du président américain Donald Trump de « finir le travail » si aucun accord n’est conclu. Les investisseurs suivent de près les négociations entre les États-Unis et l’Iran, ainsi que leurs implications pour le trafic maritime dans le détroit d’Ormuz, qui, avant le début de la guerre en Iran, acheminait un cinquième de l’approvisionnement quotidien mondial en pétrole et en GNL. Mardi également, l’armée de Kyiv a indiqué que des drones ukrainiens avaient frappé huit pétroliers appartenant à la « flotte fantôme » russe, composée de navires vieillissants utilisés pour contourner les sanctions et qui livraient du carburant en Crimée pendant la nuit. Des sources du marché, citant des données de l’American Petroleum Institute, ont indiqué mardi que les États-Unis avaient réduit leurs stocks de pétrole brut de 399.000 barils la semaine dernière. API/S

L'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) publiera ses propres rapports sur les stocks mercredi. EIA/S