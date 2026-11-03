Le prix du pétrole augmente alors que les perspectives de paix s'assombrissent après les frappes américaines contre l'île de Qeshm en Iran

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* Une frappe américaine sur l'île iranienne de Qeshm ravive les craintes concernant l'approvisionnement

* L'Iran et les États-Unis sont loin d'un accord pour mettre fin à la guerre, selon un responsable iranien

* La Russie et l'Ukraine attaquent des installations énergétiques

(Mise à jour des cours; ajout de commentaires et de détails; paragraphes 2, 5 à 6, 9, 11 à 12)

par Noel John et Sam Li

Les cours du pétrole ont progressé de plus d'un dollar mardi, alors qu'un responsable iranien a déclaré qu'un accord pour mettre fin à la guerre était loin d'être conclu, et que les États-Unis ont frappé l'île iranienne de Qeshm, alimentant les craintes d'une escalade des hostilités et des risques pesant sur l'approvisionnement énergétique.

Le contrat à terme sur le brut américain West Texas Intermediate CLc1 a gagné 1,6 dollar, soit 1,66 %, à 98,06 dollars le baril, tandis que le contrat à terme sur le Brent

LCOc1 a progressé de 1,84 dollar, soit 1,76 %, à 106,61 dollars le baril à 07 h 44 GMT.

Ces deux indices de référence avaient chuté de plus de 7 % lundi, alors que les pourparlers entre les responsables iraniens et qatariens avaient ravivé l’espoir d’une fin de la guerre américano-israélienne contre l’Iran, espoir qui a rapidement été anéanti.

Un responsable américain a déclaré lundi que les États-Unis avaient frappé l’île iranienne de Qeshm. Certains responsables ont qualifié ces frappes de défensives, visant à empêcher l’Iran d’attaquer des navires commerciaux dans le détroit d’Ormuz.

Mardi, un haut responsable iranien a déclaré à Reuters que les deux pays étaient loin d’ de parvenir à un accord pour mettre fin à la guerre, et que Téhéran n’accepterait pas les « exigences excessives » de Washington.

Le président du Parlement iranien Qalibaf a déclaré que Téhéran avait apporté à Washington une « réponse ferme et rationnelle », ajoutant que « la balle était dans le camp des États-Unis », selon les médias d'État.

« Cette information a réintroduit une certaine prime de risque dans le prix du pétrole », a déclaré Tim Waterer, analyste en chef des marchés chez KCM Trade.

« Alors que les marchés commençaient tout juste à anticiper une voie plus diplomatique, ce rappel de la poursuite des opérations militaires a inversé la tendance. »

La guerre, qui a débuté fin février, est devenue l’une des principales causes de la hausse des prix de l’essence qui pèse sur les électeurs, et Donald Trump subit des pressions pour mettre fin au conflit, alors que les élections de mi-mandat sont prévues mardi.

« Pour l’instant, le risque de perturbations de l’approvisionnement continue de constituer un plancher pour les prix, tandis que l’incertitude quant à la prochaine décision de Washington, les développements politiques et la réticence des traders à prendre des positions agressives limitent le potentiel de hausse », a déclaré Priyanka Sachdeva, responsable de l’analyse de marché chez Phillip Nova.

Le Brent a clôturé le mois d’octobre à son plus haut niveau depuis six mois, sur fond de craintes que le conflit ne s’intensifie à nouveau après les élections de mi-mandat aux États-Unis.

Une attaque ukrainienne par drone a endommagé une raffinerie de pétrole dans la ville russe de Iaroslavl, a déclaré mardi le gouverneur Mikhaïl Evrayev.

La Russie a lancé une frappe massive pendant la nuit contre des installations énergétiques ukrainiennes dans les régions de Vinnytsia, Dnipropetrovsk et Kharkiv, a indiqué l'agence de presse Interfax, citant le ministère de la Défense.

Par ailleurs, les États-Unis réuniront des délégations ukrainiennes et russes à Abou Dhabi les 10 et 11 novembre afin de discuter de la fin de la guerre , des accords de sécurité d'après-guerre et des efforts de désescalade.