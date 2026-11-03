Kiev accuse Moscou de torpiller les espoirs de paix après de nouveaux bombardements meurtriers

Des sauveteurs ukrainiens sur le site d'un bombardement russe à Komyshuvakha, dans la région de Zaporijjia, le 2 novembre 2026 ( UKRAINIAN EMERGENCY SERVICE / Handout )

L'Ukraine a de nouveau été bombardée dans la nuit de lundi à mardi au lendemain d'une attaque ayant tué au moins 29 personnes, signe d'une volonté de la Russie de torpiller tout "progrès vers la paix" selon le président Volodymyr Zelensky.

À Kharkiv, dans le nord-est du pays, des bombardements ont frappé un hôpital dans la nuit, faisant au moins 73 blessés, selon le dirigeant ukrainien. Les autorités locales ont indiqué avoir évacué 226 patients.

Lundi, une frappe a tué au moins 29 personnes lors d'une distribution d'aide humanitaire dans le sud-est du pays.

A la veille des élections américaines de mi-mandat, l'émissaire américain Steve Witkoff a assuré lundi soir que des "négociations de travail" entre la Russie et l'Ukraine se tiendraient les 10 et 11 novembre à Abou Dhabi sous médiation américaine.

"Les discussions porteront sur les dispositions de sécurité d'après-guerre, la désescalade, les efforts humanitaires et les prochaines étapes vers la paix", a-t-il détaillé sur X.

Mais la dernière rencontre de ce type, qui s'était déroulée mi-février à Genève, en Suisse, s'était achevée sans résultat tangible, la Russie campant sur des positions maximalistes selon Kiev.

Et les perspectives se sont encore assombries avec l'attaque lundi de centre de distribution de Komyshuvakha dans la région de Zaporijjia.

"Tous les lundis, une aide humanitaire y était distribuée. Les Russes ont lancé la première frappe juste au moment où les gens arrivaient — plusieurs bombes aériennes. Puis il y a eu une autre frappe — davantage de bombes aériennes, visant cette fois l'abri (...), où des gens s'étaient réfugiés", a décrit M. Zelensky.

Le dirigeant doit rencontrer mardi à Berlin le chancelier allemand Friedrich Merz pour des discussions sur le soutien de l'Allemagne à l'Ukraine.

Bombes de trois tonnes

Ces frappes ont anéanti "tout espoir de progrès vers la paix", a souligné Volodymyr Zelensky, pointant "une preuve supplémentaire que la Russie ne veut ni désescalade ni véritable justice".

Le chef de l'administration militaire locale, Mykhaïlo Semikine, a précisé qu'"au moins neuf bombes guidées FAB-3000", des engins de trois tonnes, avaient été utilisées.

L'armée de l'air ukrainienne a par ailleurs indiqué que la Russie avait lancé dans la nuit plusieurs missiles balistiques, 59 missiles de croisière et 289 drones d'attaque, dont 120 drones à réaction, contre le territoire ukrainien.

Dans la région de Kiev, ces attaques ont déclenché des incendies dans plusieurs entrepôts, sans faire de victimes, selon l'administration régionale.

La Russie a également repris les bombardements dans la région de Kherson (sud), après une rare trêve locale négociée pour évacuer la ville d'Olechky, occupée par les Russes.

Après cette opération humanitaire, "il y a eu un moment où on a pu croire que de nouvelles étapes vers un progrès en direction de la paix étaient possibles. Avec ce massacre, la Russie envoie un signal complètement opposé : elle mise sur de nouveaux meurtres", a écrit Volodymyr Zelensky sur les réseaux sociaux.

Une rue de Kiev pendant une panne de courant causée par une attaque russe, le 1er novembre 2026 ( AFP / Roman PILIPEY )

Dans ce contexte, les alliés de Kiev réunis au sein de la Force multinationale pour l'Ukraine ont annoncé qu'ils mèneraient du 9 au 22 novembre en Pologne un exercice grandeur nature destiné à éprouver leur aptitude à se déployer et opérer ensemble sur le terrain.

Quelque 2.800 militaires de dix pays seront déployés à cette occasion sous la houlette de la France et du Royaume-Uni.

Côté russe, le maire de Moscou Sergueï Sobianine a fait état de 493 drones ukrainiens neutralisés dans la nuit alors qu'ils volaient en direction de la capitale. Une frappe a touché une raffinerie à Iaroslavl, au nord-est de Moscou, selon le gouverneur local, Mikhail Ievraiev.